Radu Drăgușin s-a rupt la finalul lui ianuarie 2025, iar duminică a revenit în sfârșit la clubul londonez. A fost introdus în minutul 85 în meciul cu Crystal Palace din Premier League, câștigat de Spurs cu 1-0, grație reușitei lui Archie Gray din prim aparte.



30.000.000 de € pentru transferul lui Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League au pus ochii pe român



Jurnalistul sportiv Mirko Di Natale, care scrie și pentru TuttoJuve, a indicat pe rețelele social media faptul că două cluburi din Premier League s-au interesat de serviciile lui Radu Drăgușin. Este vorba despre Crystal Palace și Nottingham Forest.



Mai mult, alte patru echipe l-ar dori pe Drăgușin în iarnă: Inter, AC Milan, Napoli și AS Roma. Tot Mirko Di Natale scrie că Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham sub formă de împrumut + o opțiune de cumpărare de 30 de milioane de euro.



”Juventus e interesată doar dacă îl poate cumpăra definitiv din prima”, punctează jurnalistul italian



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin, care a fost extrem de aproape să marcheze la revenirea cu Palace. Premier League se vede pe VOYO până în 2028!



EXCLUSIV Florin Gardoș și Ciprian Marica, reacții după ocazia lui Radu Drăgușin



”Cu puțin noroc, putea să dea pe colțul lung. Portarul era pe prima bară”, a fost remarca lui Florin Gardoș la emisiunea Play On Sport de pe VOYO.



Ciprian Marica i-a răspuns lui Gardoș: ”El s-a bucurat că a atins-o, ce ai?”.



Trecut printr-o accidentare asemănătoare când se afla la Southampton, Florin Gardoș a confirmat replica lui Marica: ”Normal, te bucuri de orice, credă-mă!”.

