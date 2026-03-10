Peștele de la cap se împute. Ceea ce vedem și în fotbalul românesc, FCSB oferindu-ne cel mai bun exemplu, în acest sens.

La un club unde Faci Ce Spune Becali, ultimele două sezoane, cele reușite, au reprezentat excepția de la regulă. Pentru că, de când a ieșit din închisoare, în 2015, și a început „să taie și spânzure“ la club, cele mai multe sezoane au fost ratate pentru FCSB. Sau, în cel mai bun caz, sub nivelul investițiilor făcute.

Acum, deciziile catastrofale ale patronului au dat naștere la o contraperformanță istorică: FCSB, în play-out!

Gigi Becali îi spune lui Florin Tănase cum să lovească mingea!

În disperare de cauză, după acest rateu monumental, Gigi becali a cerut ajutorul lui Mirel Rădoi, oferindu-i promisiunea că, timp de două luni și jumătate, nu se va implica în viața echipei. Imediat, Sport.ro a explicat aici de ce acest parteneriat, Becali – Rădoi, e sortit eșecului. Acum, avem încă un argument, în acest sens.

Nici n-a debutat Rădoi în noul mandat la FCSB, că patronul Gigi Becali a început să-și dea cu părerea despre probleme care nu-l privesc. Ce a putut să zică, la Fanatik, despre Florin Tănase e de noaptea minții!

„Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an. Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc!“, a explicat latifundiarul din Pipera.

În acest sezon, dând în minge așa cum știe el, Florin Tănase a contabilizat următoarele cifre, la FCSB: 42 de meciuri, 12 goluri și 8 pase de gol.