Echipa din Premier League transferă de la Tottenham! Colegul lui Drăgușin ca și transferat

"Vulturii" şi-au manifestat dorinţa de a-l aduce pe atacant de la începutul acestei luni, dar au decis să nu facă o ofertă oficială decât după ce cele două cluburi s-au confruntat duminică în Premier League.

Există acum un acord între cluburi pentru ca Johnson să se transfere la Palace.

Cu toate acestea, jucătorul în vârstă de 24 de ani nu s-a decis dacă este gata să facă mişcarea pe Selhurst Park. Johnson urmează să înceapă discuţii despre viitorul său în următoarele 48 de ore, pe fondul interesului altor echipe din Premier League.

Tottenham este în căutarea unui nou atacant în ianuarie, ceea ce ar limita şi mai mult oportunităţile lui Johnson.

Spurs ar fi interesaţi de extrema lui RB Leipzig, Yan Diomande, în vârstă de 19 ani, şi de atacantul lui Manchester City, Savinho, în vârstă de 21 de ani.

Surse din cadrul clubului Tottenham spun că gruparea era deschisă vânzării lui Johnson, care a fost golgheterul echipei sezonul trecut cu 18 goluri.

Johnson a marcat golul victoriei în finala Europa League împotriva lui Manchester United, la Bilbao, în luna mai, punând capăt aşteptării de 17 ani a clubului pentru un trofeu.

Plecarea lui Ange Postecoglou şi sosirea lui Thomas Frank ca antrenor au însemnat că Johnson a avut un rol mai degrabă periferic în acest sezon. A fost titular doar de şase ori în Premier League sub conducerea lui Frank şi nu a marcat niciun gol în campionat.

Agerpres

