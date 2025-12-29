Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.
După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League de duminică seară, după ce Thomas Frank l-a introdus pe teren în minutul 85 în locul lui Archie Gray.
Tottenham s-a impus cu 1-0 în acel meci, grație reușitei lui Archie Gray din minutul 42.
AS Roma e pe urmele lui Drăgușin! Anunțul italienilor
Revenirea în Italia a lui Drăgușin a fost unul dintre subiectele de discuție ale ultimelor zile. Fostul fundaș de la Juventus și Genoa s-ar putea întoarce în Serie A, iar italienii au dezvăluit că AS Roma s-a interesat de fundașul român.
„Pe lângă Disasi de la Chelsea, Roma îl analizează și pe fostul jucător al celor de la Juventus și Genoa, Dragusin, aflat în prezent la Tottenham”, scriu italienii de la Sky Sport.
AS Roma se află pe locul cinci în Serie A, la șase „lungimi” de liderul Inter și este una dintre echipele angrenate în lupta la titlu din campionatul Italiei.
Fundașul central de 23 de ani a adunat 38 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.
Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.