Cota de piață a lui Radu Drăgușin a scăzut la 20 de milioane de euro

După ce a lipsit de pe teren timp de 11 luni, Drăgușin s-a întors în primul 11 al lui Tottenham într-un moment critic. Londonezii traversează o adevărată criză în Premier League, n-au învins pe nimeni în 2026 și sunt la doar un punct de zona retrogradabilă.

Ultimele prestații ale lui Drăgușin și Tottenham au adus și o modificare a cotei de piață estimată de Transfermarkt. Fundașul rămâne cel mai valoros fotbalist român, însă este evaluat acum la doar 20 de milioane de euro.

Pentru Drăgușin este o nouă scădere ușoară, după ce vara trecută era cotat la 25 de milioane de euro, iar în decembrie la 22 de milioane.

În topul celor mai bine cotați fotbaliști români, Radu Drăgușin este urmat de Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 18 milioane de euro) și Dennis Man (PSV Eindhoven, 13 milioane de euro).

25 de milioane de euro a plătit Tottenham pentru a-l cumpăra pe Radu Drăgușin de la Genoa, în ianuarie 2024

Radu Drăgușin revine în lotul lui Tottenham la meciul cu Atletico Madrid

Interimarul de la Spurs a confirmat că Radu Drăgușin s-a recuperat după problemele medicale care l-au făcut să rateze partida cu Crystal Palace. Fundașul român va fi astfel în lot, după ce în această iarnă a fost trecut pe lista UEFA.

"Djed Spence, Cristian Romero și Radu Drăgușin se întorc în lot. Este bine. Pentru prima dată am la dispoziție o echipă în care jucătorii vor putea evolua în pozițiile lor obișnuite. Avem atât experiență, cât și calitate", a spus Igor Tudor, pentru SpursPlay.

Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, va juca pe terenul lui Atletico Madrid, marți, de la 22:00, în prima manșă din optimile de finală ale Ligii Campionilor.