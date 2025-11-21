Duminică, 23 noiembrie, de la 21:45, Inter – AC Milan se joacă în Derby della Madonnina, LIVE TEXT pe Sport.ro, iar nerazzurrii intră în duel din postura de lideri în Serie A, la egalitate cu AS Roma.

Înaintea meciului care împarte Milano în două, Fabio Capello, legenda care a scris istorie în Italia, a vorbit pentru presa din Peninsulă și a vorbit sincer despre tehnicianul Cristi Chivu.

Fabio Capello, despre Chivu: „Poate conduce echipa către rezultate excelente”

Capello nu doar că îl apreciază pe român, dar spune că îl cunoaște suficient de bine pentru a nu fi surprins de ascensiunea lui.

„Inter – AC Milan este un meci unic. Cred că Allegri este omul potrivit pentru a crea probleme Interului, dar Inter este echipa superioară în acest moment.

M-a întrebat cineva dacă mă așteptam la un astfel de impact din partea lui Chivu... Da! L-am transferat la Roma împreună cu Baldini. Am considerat că poate fi util atât pe teren, cât și în vestiar, datorită culturii și carismei sale. Poate conduce echipa către rezultate excelente”, a spus Capello, citat de Tuttomercatoweb.

Interul lui Chivu a adunat 14 victorii, o remiză și patru înfrângeri în 19 meciuri. În Serie A, nerazzurrii sunt pe primul loc, iar în Champions League au un parcurs perfect, cu patru victorii din patru în faza grupelor.