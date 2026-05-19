Conducerea clubului din Superliga a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul care și-a anunțat plecarea

Conducătorul clubului din Superliga României a făcut anunțul despre viitorul antrenorului care anunțase deja că va pleca de la echipă. 

Adrian Mihalcea anunța săptămânile trecute că nu va mai continua pe banca celor de la UTA Arad și în următorul sezon, nemulțumit fiind de problemele financiare ale arădenilor. 

Adrian Mihalcea rămâne la UTA Arad

Adrian Mihalcea, nervos după victoria cu Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures
UTA Arad a câștigat play-out-ul cu 39 de puncte, la două puncte în fața celor de la FCSB, însă arădenii nu dețin licența pentru cupele europene, astfel că nu vor lua parte la baraj.

Cu toate acestea, în urma unor discuții cu cei din conducerea clubului arădean, Adrian Mihalcea a revenit la sentimente mai bune, iar Alexandru Meszar a transmis clar că Mihalcea se va afla pe banca tehnică și în următoarea stagiune. 

Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pe anul viitor, avem înţelegere cu el. Chiar dacă ieri, ultima declaraţie a dânsului nu a fost foarte clară. A lăsat nişte loc de interpretări, dar l-am înţeles având în vedere că încărcătura emoţională pentru acest joc a fost una specială pentru el.

Mihalcea rămâne 100%, nu se pune problema. Mai are un an de contract. Din păcate toate cresc, dar noi veniturile nu le putem creşte. Aşa este economia peste tot în lume…”, a transmis Alexandru Meszar, potrivit Fanatik.

