Conducerea clubului din Superliga a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul care și-a anunțat plecarea

Adrian Mihalcea anunța săptămânile trecute că nu va mai continua pe banca celor de la UTA Arad și în următorul sezon, nemulțumit fiind de problemele financiare ale arădenilor.

UTA Arad a câștigat play-out-ul cu 39 de puncte, la două puncte în fața celor de la FCSB, însă arădenii nu dețin licența pentru cupele europene, astfel că nu vor lua parte la baraj.

Cu toate acestea, în urma unor discuții cu cei din conducerea clubului arădean, Adrian Mihalcea a revenit la sentimente mai bune, iar Alexandru Meszar a transmis clar că Mihalcea se va afla pe banca tehnică și în următoarea stagiune.

”Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pe anul viitor, avem înţelegere cu el. Chiar dacă ieri, ultima declaraţie a dânsului nu a fost foarte clară. A lăsat nişte loc de interpretări, dar l-am înţeles având în vedere că încărcătura emoţională pentru acest joc a fost una specială pentru el.

Mihalcea rămâne 100%, nu se pune problema. Mai are un an de contract. Din păcate toate cresc, dar noi veniturile nu le putem creşte. Aşa este economia peste tot în lume…”, a transmis Alexandru Meszar, potrivit Fanatik.