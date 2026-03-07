OUT de la Manchester City!? Superstarul poate să plece pe gratis în vară

OUT de la Manchester City!? Superstarul poate să plece pe gratis în vară Premier League
Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester City ar putea părăsi clubul la finalul sezonului. 

Manchester CityBernardo Silva
Potrivit presei internaționale, mijlocașul portughez Bernando Silva nu negociază în acest moment prelungirea contractului care expiră pe 30 iunie.

Fotbalistul de 31 de ani joacă pe Etihad din vara lui 2017, când City a plătit aproximativ 50 de milioane de euro pentru transferul său de la AS Monaco, la scurt timp după ce câștigase titlul în Ligue 1 și ajunsese în semifinalele Ligii Campionilor.

Bernardo Silva poate să plece liber de contract

În aproape opt ani la club, Bernardo Silva a devenit unul dintre simbolurile echipei antrenate de Pep Guardiola. Portughezul a adunat 445 de meciuri pentru „cetățeni”, cu 75 de goluri și 77 de pase decisive, și a cucerit nu mai puțin de 17 trofee, printre care șase titluri în Premier League.

Chiar și în acest sezon, Silva rămâne o piesă importantă în echipă. A bifat 38 de apariții, cu două goluri și cinci assist-uri în toate competițiile.

Totuși, jurnalistul Matteo Moretto susține că despărțirea este tot mai probabilă, iar mijlocașul ar putea pleca liber de contract în vară. În trecut, numele său a fost asociat cu cluburi precum Barcelona și Juventus, iar o revenire la Benfica nu este exclusă.

Până atunci, Manchester City are un meci important în FA Cup. Echipa lui Guardiola o întâlnește pe Newcastle, sâmbătă, de la ora 22:00, în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

