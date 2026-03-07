Toulouse – Marseille, 22:05, LIVE pe VOYO. Alte două meciuri sunt programate în această seară

Sâmbătă sunt programate trei meciuri din etapa a 25-a din Ligue 1, iar cap de afiș este înfruntarea dintre Toulouse și Olympique Marseille.

Olympique Marseille ocupă locul patru în clasament, cu 43 de puncte și trebuie să tragă tare pentru a o putea ajunge în clasament pe PSG sau să ajungă pe un loc de Champions League.

De cealaltă parte, Toulouse, o echipă de mijlocul clasamentului, se zbate pentru a sta departe de pericolul retrogradării.

Tot astăzi, mai sunt programate :

Nantes – Angers (18:00)

Auxerre – Strasbourg (20:00)

Clasament Ligue 1