Toulouse – Marseille, 22:05, LIVE pe VOYO. Alte două meciuri sunt programate în această seară

Campionatul Franței Ligue 1 continuă pe VOYO.

Sâmbătă sunt programate trei meciuri din etapa a 25-a din Ligue 1, iar cap de afiș este înfruntarea dintre Toulouse și Olympique Marseille.

Toulouse – Marseille, 22:05, LIVE pe VOYO

Olympique Marseille ocupă locul patru în clasament, cu 43 de puncte și trebuie să tragă tare pentru a o putea ajunge în clasament pe PSG sau să ajungă pe un loc de Champions League.

De cealaltă parte, Toulouse, o echipă de mijlocul clasamentului, se zbate pentru a sta departe de pericolul retrogradării.

Tot astăzi, mai sunt programate :

  • Nantes – Angers (18:00)
  • Auxerre – Strasbourg (20:00)

Clasament Ligue 1

