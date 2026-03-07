Sâmbătă sunt programate trei meciuri din etapa a 25-a din Ligue 1, iar cap de afiș este înfruntarea dintre Toulouse și Olympique Marseille.
Toulouse – Marseille, 22:05, LIVE pe VOYO. Alte două meciuri sunt programate în această seară
Campionatul Franței Ligue 1 continuă pe VOYO.
Olympique Marseille ocupă locul patru în clasament, cu 43 de puncte și trebuie să tragă tare pentru a o putea ajunge în clasament pe PSG sau să ajungă pe un loc de Champions League.
De cealaltă parte, Toulouse, o echipă de mijlocul clasamentului, se zbate pentru a sta departe de pericolul retrogradării.
Tot astăzi, mai sunt programate :
- Nantes – Angers (18:00)
- Auxerre – Strasbourg (20:00)
Clasament Ligue 1
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News