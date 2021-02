OPERA DE ARTA! Faza COLOSALA a lui Bruno Fernandes in meciul lui United cu Everton! Ce a putut sa faca

Bruno Fernandes a dat un gol splendid in minutul 45 al partidei cu Everton!

United a avut 2-0 la pauza, insa a fost egalata in doar 3 minute! Doucoure si James Rodriguez au punctat dupa pauza, in minutele 49 si 52. McTominay a desprins-o pe United in minutul 70, pentru ca golgeterul Calvert-Lewin sa-i aduca un punct lui Everton cu golul sau din minutul 5 al prelungirilor.

Stirea serii a fost, fara dubii, eusita fantastica a lui Fernandes din finalul primei parti. Portughezul a lasat mingea sa treaca superb pentru urcarea lui Wan Bissaka, apoi a primit mingea pentru un sut minunat peste suedezul Olsen!