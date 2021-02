DIAVOLI, nu alta! United a ZDROBIT-O pe Southampton: 9-0! Meci ISTORIC pe Old Trafford. 8 marcatori diferiti pentru Solskjaer

Nu e o iluzie optica: United - Southampton chiar s-a terminat 9-0. NOUA la ZERO!

Meci nebun pe Old Trafford. Primul sfert de ora nu anunta macelul de la Manchester. United a dat primul gol in minutul 18, prin Wan Bissaka. Pana la pauza, 'diavolii' au mai punctat de 3 ori: Rashford (25), Bednarek (34, autogol) si Cavani (39) au inscris. Pana in minutul 70, United a lasat impresia ca nu va forta suplimentar. Nimic mai gresit! Gigantul din Manchester a mai marcat de 5 ori pana la finalul jocului. Martial, de doua ori (69 si 90), McTominay (71), Bruno Fernades (87) si James (90+3) au inscris cu totii.



Manchester United a egalat precedentele doua recorduri stabilite in 1995 si 2019! Acum 26 de ani, tot United trecea cu 9-0 de Ipswich, in timp ce in 2019 tot Southampton a fost victima in fata lui Leicester!