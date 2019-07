OFICIAL | TRANSFER spectaculos pentru o echipa din Premier League! Au realizat cel mai scump transfer din istoria clubului! Afacere de 50 de milioane de euro

O echipa din Premier League a realizat un transfer spectaculos.

West Ham United, echipa care a terminat pe locul 10 in Premier League, l-a prezentat astazi pe Sebastian Haller (25 de ani), jucator pe care l-a transferat de la Eintracht Frankfurt in schimbul a 50 de milioane de euro. Atacantul a semnat un contract pe cinci sezoane cu formatia londoneza, cu optiune de prelungire pe inca un an.

Haller a avut un sezon de exceptie in Germania, a reusit sa marcheze 20 de goluri in 41 de meciuri si a oferit 12 pase de gol.

A mai jucat in cariera si la AJ Auxerre si FC Utrecht si este cotat la 40 de milioane de euro pe transfermarkt.com

Vara trecuta, West Ham a platit 40 de milioane de euro pentru Felipe Anderson de la Lazio si pana la venirea lui Haller era cel mai scump transfer din istoria clubului.