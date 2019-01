"Baiatul asta e o pi%$@!" :) Cum a ras Mia Khalifa de un jucator de la Arsenal dupa meciul cu West Ham

Mia Khalifa este mare fan al "ciocanarilor"

Mia Khalifa si-a declarat recent pasiunea pentru West Ham si de atunci nu rateaza niciun meci. Fosta actrita de filme porno e la curent cu tot ce se intampla in fotbalul englez, iar ieri a fost pe stadion la meciul "ciocanarilor" cu Arsenal.

West Ham a castigat cu 1-0, iar mai multi jucatori de la Arsenal au avut prestatii modeste.

Mia Khalifa si-a luat in serios rolul de "analist" si l-a taxat pe Guendouzi pentru faptul ca a simulat la cateva faze.

"Baiatul asta e o pi%@#, am vazut ca a stat pe jos mai mult decat am stat eu in 2014", a comentat Mia Khalifa pe retelele de socializare, spre amuzamentul fanilor.

Mia Khalifa are 12,6 milioane de followeri pe Instagram, iar poza de la marginea terenului, postata inaintea meciului cu Arsenal, a strans peste 1 milion de like-uri.