De neoprit! Keseru a marcat din nou si e la un gol de primul loc in topul golgheterilor! Ludogorets defileaza catre un nou titlu

Keseru a incheiat anul cu gol si pe primul loc in Bulgaria.

Ludogoret a castigat cu 2-0 meciul cu Dunav Ruse, iar Keseru a marcat al doilea gol. Atacantul nationalei mai avea nevoie de inca unul pentru a deveni cel mai bun marcator al Bulgariei la final de an. El are 15 goluri in acest sezon.

Dupa 20 de etape, Ludogorets are 51 de puncte. Principalele urmaritoare, CSKA Sofia si Levski Sofia, au cate 42, respectiv 41 de puncte. CSKA are un meci mai putin.