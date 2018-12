LIVE BOTOSANI - FCSB, ora 20:00! Dica are din nou probleme de lot: 5 jucatori sunt OUT! Cum ar putea arata echipa

Comentam impreuna FC BOTOSANI - FCSB pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro

Botasani - FCSB, ora 20:00, este meciul care incheie ziua de fotbal in Liga 1. FCSB are sansa de a egala la puncte liderul CFR Cluj in cazul unei victorii. CFR Cluj joaca luni seara un meci extrem de dificil cu Viitorul lui Gica Hagi.

Nicolae Dica are probleme serioase de lot inaintea meciului cu moldovenii. Antrenorul FCSB are nu mai putin de 5 jucatori indisponibili pentru aceasta partida: Popescu, Pintilii, Momcilovic si Teixeira sunt accidentati, in timp ce Nedelcu este suspendat.

Si vremea ar putea sa le puna probleme jucatorilor. Chiar daca nu se pune problema unei amanari a partidei, terenul va fi destul de greu din cauza precipitatiilor cazute in ultimele zile.

FC Botosani a pierdut de fiecare data cand a jucat cu FCSB pe teren propriu. Moldovenii au pierdut toate cele sase meciuri contra FCSB cand au jucat 'acasa' si au marcat un singur gol. Botosani a obtinut doar doua puncte din meciurile cu FCSB, doua remize pe Arena Nationala.

Ultima dintre ele chiar in turul acestui sezon, scor 2-2. FCSB a marcat rapid prin Man si Gnohere, insa echipa lui Dica a fost egalata in repriza a doua dupa reusitele lui Papa si Mihai Roman.

Cum ar putea arata FCSB la meciul cu Botosani: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Roman - Filip, Morais - Man, Coman, Tanase - Gnohere