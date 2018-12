FOTO | Florin Andone a oferit imaginea zilei in Premier League! Si-a incordat muschii la David Luiz: cum s-a terminat faza

Florin Andone a oferit faza etapei in Premier League.

Atacantul roman a intrat in minutul 60 al partidei cu Chelsea, insa nu a mai reusit sa inscrie pentru Brighton. Andone s-a facut remarcat in minutul 69 cand a sarit sa-l certe pe David Luiz.



Totul a pornit de la o intrare mai energica a lui Andone la care fundasul lui Chelsea a reactionat nervos. Arbitrul i-a calmat pe cei doi.



Brighton a pierdut meciul cu Chelsea de pe teren propriu, scor 1-2. Pedro, minutul 17, si Hazard, minutul 33, au marcat pentru Chelsea. Pentru Brighton a inscris March in minutul 66.