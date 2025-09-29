Arsenal a învins-o duminică în deplasare, scor 2-1, pe Newcastle, în etapa a şasea din Premier League, meci transmis în direct de VOYO.

”Tunarii” lui Mikel Arteta au avut un penalty anulat de VAR după un sfert de oră de joc, iar gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 34, prin ”gigantul” Nick Woltemade, din pasa decisivă a lui Sandro Tonali.

Londonezii au egalat târziu, în minutul 84, când a înscris Mikel Merino, pentru ca în al şaselea minut al prelungirilor Gabriel Magalhaes să aducă o victorie nesperată pentru Arsenal, după un corner executat de Martin Odegaard.

Liverpool se menține lider în clasamentul din Premier League, cu 15 puncte, urmată de Arsenal (13 puncte) și surpriza Crystal Palace (12 puncte).

