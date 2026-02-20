Tottenham a jucat ultimul meci în urmă cu 10 zile, contra lui Newcastle, scor 1-2. De atunci, londonezii și-au schimbat antrenorul, în locul lui Thomas Frank fiind numit Igor Tudor, interimar până la finalul sezonului.

Tottenham, în continuare cu mari probleme de lot. Igor Tudor: "Ne-am antrenat cu doar 13 jucători"

În Premier League, Tottenham traversează o perioadă de criză, fiind abia pe locul 16, cu 29 de puncte, doar 5 deasupra primei poziții retrogradabile.

Igor Tudor moștenește un lot al lui Tottenham decimat de accidentări. "Avem 10 jucători accidentați. Ne-am antrenat cu doar 13 jucători, dar asta e. Nu e grozav, însă 13 jucători sunt suficienți pentru a a obține ce ne-am propus duminică", a spus croatul, la conferința de presă premergătoare derby-ului cu liderul din Premier League.

Pe lângă jucătorii accidentați, Tottenham nu se poate baza nici acum pe Cristian Romero, în continuare suspendat. Absența campionului mondial cu Argentina îi va fi oferi o nouă șansă lui Radu Drăgușin pentru a apărea în primul 11.

Radu Drăgușin, anunțat titular în Tottenham - Arsenal

Football London anticipează că Igor Tudor va miza pe sistemul său preferat, 3-4-1-2, cu Radu Drăgușin în centrul apărării, alături de Micky van de Ven și Joao Palhinha.

Cum ar putea arăta Tottenham duminică: Vicario - Palhinha, Drăgușin, Van de Ven - Gray, Bissouma, Sarr, Spence - Gallagher, Xavi Simons - Solanke

Mulți specialiști o văd pe Tottenham implicată serios în lupta pentru evitarea retrogradării. Igor Tudor a transmis însă un mesaj ferm la prima sa conferință de presă: "Sută la sută vom fi în Premier League și sezonul următor".