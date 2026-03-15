Radu Drăgușin (24 de ani) a avut o evoluție bună în Liverpool - Tottenham 1-1, meci contând pentru etapa a 30-a din Premier League.

Internaționalul român a fost integralist pe Anfield. Radu Drăgușin a fost eroul lui Tottenham la ultima fază. Drăgușin a blocat șutul lui Hugo Ekitike din careu, în minutul 90+6.

„Cormoranii” porniseră pe un contraatac violent pe care scria 2-1. Radu Drăgușin a avut însă o altă părere. Și-a păstrat calmul și a reușit să îi blocheze execuția lui Ekitike, salvând astfel un punct pentru nord-londonezi.

Pentru felul în care s-a prezentat împotriva campioanei en-titre a Angliei, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 7.2, peste media lui Spurs (6.82)

Radu Drăgușin a avut un procentaj al paselor corecte de 74% (29/39). În total, Drăgușin a ajutat apărarea lui Tottenham în 13 faze de atac ale lui Liverpool.

