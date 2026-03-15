Liverpool - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 18:30. Radu Drăgușin, anunțat titular pe Anfield într-un meci crucial

Liverpool primește vizita lui Tottenham, astăzi, de la ora 18:30, în direct pe VOYO. Meciul are o miză deosebit de importantă pentru ambele formații, iar Radu Drăgușin este anunțat titular la gruparea londoneză.

Liverpool ocupă locul 6 și se află într-o luptă foarte echilibrată pentru o poziție de Champions League. "Cormoranii" vin după eșecul surprinzător contra ultimei clasate Wolves, 1-2.

După înfrângerea din campionat, echipa lui Arne Slot și-a luat revanșa contra lui Wolves în FA Cup (3-1), însă a pierdut prima manșă cu Galatasaray (0-1) din optimile de finală ale Ligii Campionilor.

De partea cealaltă, Tottenham traversează o perioadă absolut groaznică: 5 înfrângeri consecutive în Premier League, eșec rușinos în Champions League contra lui Atletico Madrid (2-5) și tot mai aproape de locurile retrogradabile.

Igor Tudor, numit recent interimar, este deja amenințat cu demiterea după ce a pierdut toate cele patru meciuri în care a stat pe bancă. Tottenham se află pe locul 16, cu 29 de puncte, doar unul deasupra lui Nottingham Forest, care ocupă poziție retrogradabilă.

Tottenham are din nou o mulțime de probleme de lot. Pe lângă Bergvall, Davies, Kudus, Kulusevski, Bentancur, Maddison sau Odobert - absențe deja cunoscute - Tottenham nu se poate baza nici pe Cristian Romero sau Joao Palhinha, accidentați contra lui Atletico, dar nici pe Micky van de Ven, suspendat.

Având în vedere problemele de lot, Radu Drăgușin are șanse foarte mari să fie titular în centrul defensivei lui Tottenham, alături de Kevin Danso.

Liverpool - Tottenham | Echipele probabile

  • Liverpool: Mamardashvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Jones - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike
  • Tottenham: Vicario - Porro, Danso, Drăgușin, Spence - Gray, Sarr - Tel, Simons, Richarlison - Solanke
