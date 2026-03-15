Cele două echipe își dau întâlnire pe Anfield în etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care poate fi urmărit în exclusivitate în România pe VOYO, până în 2028.

Dragonul dă piept cu infernul de pe Anfield! Radu Drăgușin, titular în Liverpool - Tottenham

Absent cu Crystal Palace (1-3) din cauza unei accidentări minore și doar rezervă cu Atletico Madrid în Champions League (2-5), Radu Drăgușin revine la Tottenham în postura de titular.

Igor Tudor va conta pe serviciile Dragonului încă din primul minut cu Liverpool.

Ultimul Liverpool - Tottenham pe care Radu Drăgușin l-a prins, din cauza accidentării care l-a ținut departe de gazon aproape un an, a fost cel din semifinalele Carabao Cup din ianuarie 2025, când Spurs s-a impus cu 1-0 în fața ”cormoranilor”.

Echipa de start a lui Tottenham cu Liverpool.