OFICIAL Dragonul dă piept cu infernul de pe Anfield! Radu Drăgușin, titular în Liverpool - Tottenham

Dragonul dă piept cu infernul de pe Anfield! Radu Drăgușin, titular în Liverpool - Tottenham Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool - Tottenham e pe VOYO de la 18:30.

TAGS:
radu dragusinPremier LeagueVoyoTottenhamLiverpool
Din articol

Cele două echipe își dau întâlnire pe Anfield în etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care poate fi urmărit în exclusivitate în România pe VOYO, până în 2028.

Dragonul dă piept cu infernul de pe Anfield! Radu Drăgușin, titular în Liverpool - Tottenham

Absent cu Crystal Palace (1-3) din cauza unei accidentări minore și doar rezervă cu Atletico Madrid în Champions League (2-5), Radu Drăgușin revine la Tottenham în postura de titular.

Igor Tudor va conta pe serviciile Dragonului încă din primul minut cu Liverpool.

Ultimul Liverpool - Tottenham pe care Radu Drăgușin l-a prins, din cauza accidentării care l-a ținut departe de gazon aproape un an, a fost cel din semifinalele Carabao Cup din ianuarie 2025, când Spurs s-a impus cu 1-0 în fața ”cormoranilor”.

Echipa de start a lui Tottenham cu Liverpool. Meciul e în direct pe VOYO!

Liverpool ocupă locul 6 și se află într-o luptă foarte echilibrată pentru o poziție de Champions League. "Cormoranii" vin după eșecul surprinzător contra ultimei clasate Wolves, 1-2.

După înfrângerea din campionat, echipa lui Arne Slot și-a luat revanșa contra lui Wolves în FA Cup (3-1), însă a pierdut prima manșă cu Galatasaray (0-1) din optimile de finală ale Ligii Campionilor.

De partea cealaltă, Tottenham traversează o perioadă absolut groaznică: 5 înfrângeri consecutive în Premier League, eșec rușinos în Champions League contra lui Atletico Madrid (2-5) și tot mai aproape de locurile retrogradabile.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
ARTICOLE PE SUBIECT
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
ULTIMELE STIRI
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Raphinha a făcut în Barcelona - Sevilla ceva nevăzut de la Lionel Messi! Clasamentul din La Liga
Raphinha a făcut în Barcelona - Sevilla ceva nevăzut de la Lionel Messi! Clasamentul din La Liga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

120.000.000 de euro pentru Gică Hagi! Turcii au dat verdictul

120.000.000 de euro pentru Gică Hagi! Turcii au dat verdictul

Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită

Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită



Recomandarile redactiei
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi
Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!