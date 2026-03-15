”Cormoranii” au primit vizita londonezilor duminică, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 30 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.
VIDEO EXCLUSIV Szoboszlai lovește din nou! Gol superb din lovitură liberă sub privirile lui Radu Drăgușin
În minutul 19 al meciului, Liverpool a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Vicario cu un șut peste zid.
Portarul londonezilor a încercat să blocheze golul, dar a deviat în propria poartă.
În urma reușitei de pe Anfield cu Tottenham, Dominik Szoboszlai a ajuns la patru goluri din lovituri libere în acest sezon de Premier League la Liverpool.
Echipele de start
- Liverpool (4-2-3-1): Alisson - Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Frimpong, Wirtz, Ngumoha - Gakpo.
Antrenor: Arne Slot
- Tottenham (3-4-3): Vicario - Porro, Drăgușin, Danso - Spence, Gray, Sarr, Souza - Richarlison, Solanke, Tel
Antrenor: Igor Tudor
