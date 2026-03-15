Szoboszlai lovește din nou! Gol superb din lovitură liberă sub privirile lui Radu Drăgușin

”Cormoranii” au primit vizita londonezilor duminică, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 30 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.

ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!

În minutul 19 al meciului, Liverpool a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Vicario cu un șut peste zid.

Portarul londonezilor a încercat să blocheze golul, dar a deviat în propria poartă.

În urma reușitei de pe Anfield cu Tottenham, Dominik Szoboszlai a ajuns la patru goluri din lovituri libere în acest sezon de Premier League la Liverpool.

Echipele de start

Liverpool (4-2-3-1): Alisson - Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Frimpong, Wirtz, Ngumoha - Gakpo.

Antrenor: Arne Slot

Tottenham (3-4-3): Vicario - Porro, Drăgușin, Danso - Spence, Gray, Sarr, Souza - Richarlison, Solanke, Tel

Antrenor: Igor Tudor