Manchester City isi bate din nou RECORDUL de transfer! Guardiola e gata sa plateasca ACUM clauza unui jucator din La Liga! Anunt de ULTIMA ORA

Cei de la Bayern declanseaza un efect de domino care rezulta in 2 recorduri batute!

Manchester City l-a transferat in aceasta vara pe Rodri de la Atletico Madrid pentru 70 de milioane de euro, nou record pentru club in ceea ce priveste achizitiile de jucator (precedentul record era transferul lui Aymeric Laporte). Recordul poate fi batut insa in aceeasi vara!

Spaniolii de la AS scriu ca oficialii lui Man City i-au contactat pe reprezentantii lui Mikel Oyarzabal pentru a le transmite ca sunt gata sa plateasca in zilele urmatoare clauza de 75 de milioane de euro! Jucatorul celor de la Real Sociedad are astfel decizia finala in privinta mutarii, cei de la City fiind dispusi sa-i ofere un salariu urias jucatorului care a castigat EURO U21 din aceasta vara.

Bayern insista pentru Sane

Transferul lui Oyarzabal depinde insa de plecarea lui Leroy Sane. Acesta este dorit cu insistenta de Bayern Munchen care este dispusa sa-si egaleze recordul de transfer (80 de milioane pentru Lucas Hernandez) pentru aducerea jucatorului german.

Niko Kovac s-a declarat increzator ca mutarea va deveni realitate: "Oficialii clubului sunt foarte determinati si eu sunt foarte increzator. Presupun ca il putem lua. Leroy este un jucator grozav care a aratat ce poate in Anglia si la nationala" a spus Kovac pentru ZDF.