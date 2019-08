IMPOSIBIL! INCREDIBIL! Asa ceva nu ar fi PARIAT nimeni! Manchester City a marcat din nou in prelungiri cu Tottenham, gol a fost din nou ANULAT de VAR! Ce s-a intamplat

Derby-ul dintre Manchester City si Tottenham a avut un final cu adevarat incredibil!

Unul dintre cele mai tari meciuri din ultimii ani din Premier League a avut loc chiar in a doua etapa in actualul sezon. Campioana Manchester City a intalnit-o pe finalista UEFA Champions League, Tottenham, intr-o reeditare a sfertului din UCL din sezonul trecut!

Iar finalul a fost IDENTIC! In sezonul trecut, Tottenham a eliminat-o pe City din UEFA Champions League dupa un gol marcat de Sterling in prelungirile partidei retur. Atunci decizia VAR a fost de offside. La primul sezon cu VAR in Premier League, Man City a patit-o iar!

Gabriel Jesus a inscris in minutul 2 de prelungiri dupa un corner. Bucuria celor de la City a durat secunde bune pentru ca apoi sa vina socul! Asistentii VAR au sesizat un hent al lui Laporte la devierea catre Jesus si golul a fost anulat!

Pana la urma, scorul final a fost 2-2 - au marcat Sterling si Aguero, respectiv Lamela si Lucas Moura. Jesus, cel care a fost eliminat la Copa America din cauza VAR-ului, a izbucnit din nou la finalul meciului, fiind surprins de camera cand le spunea arbitrilor: "VAR e de rahat!"