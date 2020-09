"Noroc ca n-a fost aici sa masoare portile!" :) Jose Mourinho, ironizat dupa ce a oferit faza saptamanii in Europa League!

Manchester United a castigat in ultimele secunde partida cu Brighton, scor 3-2.

Dupa meci, antrenorul "diavolilor rosii" l-a ironizat pe Jose Mourinho, tehnicianul lui Tottenham, care a oferit faza saptamanii in Europa League, unde a cerut ca una dintre porti sa fie schimbata, fiind cu 5 cm mai mica decat ar fi trebuit.

Ole Gunnar Solskjaer a declarat acum, dupa meciul cu Brighton, ca a avut noroc si ca se bucura ca Mourinho nu a fost de fata pentru a masura portile.

"Am scapat cu noroc. Poate ca meritam doar un punct, nu cred ca meritam mai mult, dar atitudinea baietilor merita.

Sezonul trecut am obtinut prea multe remize, asa ca acest rezultat este un mare plus pentru noi. Ne bucuram ca Jose (n.r. Mourinho) nu a fost aici pentru a masura poarta", a spus Solskjaer, referindu-se si la cele 5 ocazii in care fotbalistii de la Brighton au trimis mingea in bara.