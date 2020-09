Gest IMPRESIONANT facut de Jose Mourinho! "Va rog, pentru tatal meu, care este in Rai"

Tottenham va juca in turul 3 preliminar Europa League cu Shkendija.

Londonezii vor juca in Macedonia cu echipa care a reusit sa o elimine pe FC Botosani in turul 2 preliminar. La conferinta de presa un junalist macedodean l-a rugat pe antrenorul portughez sa faca o poza cu el, in memoria tatal sau, care a murit si il admira foarte mult pe Jose.

"Trebuie sa va rog ceva, pentru tatalui meu. In primul rand, felicitari din partea lui, el este acum in Rai. Cand era foarte bolnav, mi-a spus ca daca voi avea ocazie, sa fac o poza cu dumneavoastra. Intotdeauna mi-a spus ca m-a crescut cu modelul dumneavoastra. Un antrenor mare la orice echipa. Tatal meu avea un respect deosebit pentru dumneavoastra. Daca imi permiteti sa fac o poza cu dumnevoastra, o voi inrama si o voi pune la locul lui de veci. Daca meciul va fi bun pentru echipa dumneavoastra, putem face asta?", i-a spus Igor Aleksandrovic lui Jose Mourinho.

Portughezul a fost onorat si a spus ca nu merita cuvintele tatalui sau.

"Va multumesc! In ceea ce priveste poza, este ca si facuta. Nu are legatura cu rezultatul meciului. Ne putem vedea inainte de meci sau la hotel, unde va este mai usor. Sunt onorat de cuvintele tatalui dumneavoastra si nu le merit", a declarat Mourinho.

Jose Mourinho proving he really is the Special One ❤️ pic.twitter.com/i1cJ9v5BJu — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2020