Moment FABULOS marca Jose Mourinho in Europa League! Ce a sesizat antrenorul lui Tottenham pe terenul fostilor adversari ai Botosaniului

Antrenorul lui Tottenham le-a atras atentia organizatorilor partidei din turul 3 preliminar al Europa League ca poarta este mai mica decat trebuie. El a fost informat de portarii sai, care au remarcat diferenta la incalzire.

"Am vrut sa verific personal, pentru ca mi s-a parut mica. Portarii petrec mult timp acolo, asa ca ne dam seama imediat. Eu am simtit ca ceva nu e in regula, asa ca am alertat delegatul UEFA. A constatat ca este cu 5 cm mai mica! Am cerut ca portile sa fie schimbate si sa aiba dimensiunile corecte", a declarat Mourinho la finalul partidei cu Shkendija, fosta adversara a celor de la FC Botosani.

Mourinho reveals that the goal was 5cm too small and had to be replaced! Says the #THFC keepers spotted it instantly.