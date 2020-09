Croitoru, LA PAMANT dupa eliminare: "E cea mai trista zi din viata mea! N-am ajutat tara!" Ce spune dupa ce a ratat intalnirea cu Mourinho

Marius Croitoru a visat la un duel cu Mourinho in turul 3 preliminar al Europa League, dar echipa lui a fost eliminata de Shkendija.

Croitoru a fost daramat dupa meci. Spune ca e cea mai trista zi din viata lui. Antrenorul Botosaniului nu se plange de arbitraj, desi echipa lui a avut un penalty refuzat in prima repriza.

"Sunt trist, suparat, dar asta e viata. Azi n-am putut face mai mult. O sa merg inainte, asta e viata. Imi place rau pentru baieti, pentru coeficientul de tara. N-am putut sa ajutam cu nimic acest coeficient. Imi pare foarte rau, dar trebuie sa mergem mai departe. Nu am fost limpezi in careu. Am avut ocazii, n-am dat gol. Baietii si-au dorit. Am luat gol repede, dupa care... mi-e greu sa gasesc cuvintele. Cred ca e cea mai trista seara din viata mea. Am dominat clar, dar n-am avut luciditate in fata portii. N-am gasit omul acolo, alegerea potrivita. N-am ce sa le reprosez din punctul asta de vedere.

Eram in fata unui moment istoric pentru club, din pacate atat s-a putut. Cum sa mi se para faza? N-as vrea sa vorbesc la cald, nu e genul meu. Voi avea discutii in vestiar, nu reprosez nimic. Am avut penalty, arbitrii n-au vazut. Am fost si noi avantajati in anumite meciuri, asta e, mergem mai departe. Nu stiu cat de suparat e patronul, dar mai suparat ca mine nu cred ca poate fi. Imi doresc din tot sufletul sa repetam forma si rezultatele de anul trecut. Daca vom reusi sa fim in primele 6, ar fi extraordinar de bine", a spus Croitoru la Digisport.