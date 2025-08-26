Newcastle făcuse o ofertă de 58 de milioane de euro

Cu Alexander Isak tras pe linie moartă, după ce a refuzat să se alăture echipei, în urma ratării transferului la Liverpool, Newcastle United caută un atacant central, până la încheierea perioadei de transferuri. "Coțofenele" ar fi făcut deja o ofertă de 50 de milioane de lire sterline (aproximativ 58 de milioane de euro) pentru Jorgen Strand Larsen, atacantul lui Wolverhampton, dar aceasta a fost refuzată.



Clubul deținut de Fondul Suveran de Investiţii din Arabia Saudită (PIF) s-a îndreptat către această soluție, după ce a avut deja două oferte refuzate pentru Yoane Wissa (Brentford) și ar fi renunțat la această variantă. În acest moment, Newcastle îi mai are la dispoziție pe atacanții centrali William Osula (22 de ani), Ben Parkinson (20 de ani) și Sean Neave (18 ani). Anthony Gordon, care a fost folosit pe acest post în meciul cu Liverpool, a fost eliminat și va fi suspendat.



Este rival pe post la naționala Norvegiei cu Haaland și Sorloth

Jorgen Strand Larsen (25 de ani / 193 cm) este născut la Halden (provincia Ostfold), un oraș în Sudul Norvegiei, și s-a format la juniorii cluburilor Kvik Halden, Sarpsborg 08 și AC Milan. La nivel de seniori a jucat pentru Sarpsborg 08 (2017-2020), Groningen (2020-2022), Celta Vigo (2020-2024) și Wolverhampton Wanderers (2024-2025).



În palmares are Syrenka Cup (2016) cu Norvegia U16 și includerea în The Athletic Alternative Premier League Team of the Season (2024-2025). Acesta are 21 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Norvegiei, unde este rival pe post în centrul atacului cu Erling Haaland (Manchester City) și Alexander Sorloth (Atletico Madrid). Este cotat la 30 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

