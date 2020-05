Norvegianul pe care se bat 4 dintre primele 6 clasate din Premier League! Are 28 de ani si o cota de piata de 16 milioane de euro

Atacantul de 28 de ani al celor de la Bournemouth este dorit de echipe de top din Anglia.

Norvegianul Joshua King, legitimat la Bournemouth, este jucatorul dorit de 4 dintre primele 6 echipe din clasamentul Premier League.

In ianuarie, Manchester United a facut o oferta de 20 de milioane de lire pentru King, dar aceasta a fost respinsa. Atunci cei de la MU l-au adus sub forma de imprumut pe Odion Ighalo, cu care intelegerea expira in aceasta vara.

Astfel, Sky Sports scrie ca United ar putea fi din nou interesata de atacantul norvegian in varsta de 28 de ani, care a inscris 48 de goluri pentru Bournemouth in cei 5 ani petrecuti in trupa lui Eddie Howe.

Pe langa Manchester United, si Chelsea isi doreste sa aduca un nou atacant pe Stamford Bridge, King atragandu-i atentia lui Frank Lampard in meciurile directe.

Potrivit presei britanice, si Arsenal ar putea incerca sa-l transfere pe norvegian, incantata fiind de cota de piata destul de mica pe care o are fotbalistul.

Nu in ultimul rand, Jose Mourinho este atras de versatilitatea lui King, fapt pentru care el ar putea fi ofertat si de Tottenham.