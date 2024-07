Surpriză uriașă! Încă un fotbalist de la EURO 2024 se retrage

EURO 2024 a avut loc în perioada 14 iunie - 14 iulie. Finala dintre Spania și Anglia s-a încheiat 2-1 cu triumful ibericilor, care și-au adjudecat a patra oară în istorie trofeul mult râvnit.

Luni, la o zi după ce s-a încheiat turneul final, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media faptul că Xherdan Shaqiri, starul Elveției și fostul jucător de la Liverpool, și-a anunțat retragerea de la națională.

”E singurul jucător care a înscris în ultimele trei Campionate Mondiale și Campionate Europene”, a scris jurnalistul italian pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

???????????????? Xherdan Shaqiri confirms his retirement from international football.

He’s the only player ever to have scored at the last three World Cups and Euros. pic.twitter.com/sH9nouYxzf