În lumea fotbalului internațional, să te faci remarcat la un singur turneu major este o realizare în sine. Însă, există un jucător care și-a cimentat locul în istorie prin performanțe remarcabile la nu mai puțin de șase astfel de competiții: Xherdan Shaqiri.

Cu goluri marcate la ultimele trei ediții ale Campionatelor Europene și la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale, Shaqiri a stabilit un record unic, devenind singurul jucător care a reușit această performanță.

Shaqiri și-a făcut debutul internațional pentru Elveția în 2010, iar de atunci a devenit o prezență constantă în echipa națională. La Campionatul European din 2016, el a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, unde a marcat un gol spectaculos dintr-o foarfecă împotriva Poloniei în optimile de finală.

La Cupa Mondială din 2014, Shaqiri a fost din nou în centrul atenției, când a reușit un hat-trick împotriva selecționatei din Honduras în faza grupelor. În 2018, el a continuat să impresioneze, când a marcat un gol crucial în victoria dramatică împotriva Serbiei în faza grupelor.

La EURO 2020, Shaqiri a marcat două goluri împotriva Turciei în faza grupelor. La Cupa Mondială din 2022, Shaqiri a marcat din nou, de această dată împotriva Serbiei.

Pe lângă recordul menționat anterior, în cadrul aceluiași meci din Grupa A, elvețianul a mai stabilit un record.

Într-un moment de referință pentru fotbalul modern, Xherdan Shaqiri, talentatul mijlocaș al echipei Chicago Fire din MLS, a devenit primul jucător care marchează într-un meci din cadrul Campionatului European de Fotbal în timp ce evoluează pentru un club din America de Nord sau de Sud.

Shaqiri, cunoscut pentru tehnica sa rafinată și pentru golurile spectaculoase, a reușit să înscrie pentru naționala Elveției, miercuri seară, împotriva selecționatei Scoției.

Jucătorul de 32 de ani are în CV cluburi de top din Europa, precum FC Basel, Bayern Munchen, Inter Milano, Stoke City și Liverpool.

1 - Xherdan Shaqiri of the Chicago Fire is the first player to score in a match in the UEFA European Championship while playing for a club team in either North or South America. Transcontinental. pic.twitter.com/rQoHWUljhD