"Am fost amenintat cu moartea!" Momente groaznice pentru un fotbalist din Premier League: ce a patit dupa ce a gafat la Campionatul Mondial din 2018

Portarul lui Chelsea a trecut prin momente ingrozitoare in 2018.

Willy Caballero, portarul lui Chelsea, a povestit ca a trecut prin momente ingrozitoare in 2018, dupa ce a aparat poarta Argentinei la Campionatul Mondial.

Dupa accidentarea lui Sergio Romero, Caballero a fost titular in remiza (1-1) cu Islanda si in meciul cu Croatia, in care a gresit la primul gol al europenilor, care s-au impus cu 3-0.

Infrangerea a pus echipa Argentinei in pericol de eliminare, motiv pentru care selectionerul a decis sa-l schimbe pe Caballero din poarta azurilor. Intr-un interviu pentru Ole, goalkeeper-ul isi aminteste perfect de momentul golului si spune ca si-ar fi dorit sa i se mai acorde o sansa, cu atat mai mult cu cat greseala lui a avut urmari teribile.

"Am incercat sa ridic mingea peste adversar, dar am lovit in gazon. Mingea a prins un efect ciudat, iar Rebic a inscris. Toata lumea a crezut ca am vrut sa driblez, dar nu a fost asa. Am vrut sa ridic mingea ca sa eliberez apararea de presiune.

Mi-ar fi placut sa am o noua sansa, dar asta nu s-a intamplat. Am inteles si am acceptat decizia selectionerului care l-a introdus pe Armani, un portar aflat la cel mai inalt nivel.

In ziua de dupa greseala am inceput sa primesc mesaje din intreaga lume. Nu a fost deloc placut. Au venit insulte si chiar am fost amenintat cu moartea. Asta m-a facut sa ma gandesc mult la propria familie si la viitorul meu profesional. Am decis ca intr-o zi, daca va fi sa ma intorc in Argentina, o voi face sa traiesc acolo, nu sa joc", a spus portarul.

Desi la echipa nationala a avut parte de o experienta neplacuta, Willy Caballero are o cariera frumoasa in Europa. Goalkeeper-ul care a trecut pe la Malaga, Manchester City si Chelsea, mai are contract cu trupa lui Frank Lampard pana in 2021 si continua sa joace. In acest sezon al Premier League, la varsta de 38 de ani, argentinianul a fost pe teren in 4 meciuri, inlocuindu-l pe Kepa, dupa cateva gafe ale titularului de pe Stamford Bridge.