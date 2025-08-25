VIDEO A înnebunit Medvedev? Fostul campion de la US Open a făcut un circ nemaivăzut și a sfârșit eliminat în primul tur la New York

Daniil Medvedev a produs o serie de momente care pătează reputația tenisului.

Se fac patru ani de când Daniil Medvedev câștiga US Open 2021, unicul trofeu de mare șlem din palmaresul tenismenului rus.

A urmat o finală pierdută în 2023, iar, în acest an, prima eliminare în runda inaugurală a Openului American suferită în ultimii opt ani.

Tenisul, sport civilizat? Medvedev ține morțiș să demonstreze opusul

Medvedev a părăsit competiția nu înainte de a crea un haos nemaivăzut pe Stadionul Louis Armstrong, al doilea, ca mărime, al complexului de la Flushing Meadows.

Daniil Medvedev a pierdut în cinci seturi confruntarea cu francezul Benjamin Bonzi, scor 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4, după trei ore și patruzeci și cinci de minute, dar a iscat un scandal monstruos atunci când Bonzi a avut minge de meci, în setul al treilea.

În acel moment, un fotograf a pătruns în zona destinată, pe marginea terenului, tocmai la mingea de meci procurată de adversarul său.

Medvedev s-a scandalizat instant, a cerut susținerea vocală a publicului și s-a dus țintă către arbitrul de scaun, Greg Allensworth, din SUA.

„Vrea să meargă acasă, fraților. Nu îi place aici. E plătit per meci, nu per oră. Ce a spus Reilly Opelka? Ce a spus Reilly Opelka?” a strigat cu toată forța Medvedev, făcând referire la un incident în care tenismenul american l-a catalogat pe Allensworth „cel mai slab arbitru din ATP.”

Surprinzător, momentul s-a întors în favoarea lui Medvedev, care a reușit să egaleze de la 0-2 la seturi, însă jucătorul din Hexagon s-a regrupat la timp și a fost mai puternic în manșa decisivă.

Medvedev și-a sfărâmat o rachetă în bucăți, la finalul partidei

Finalul nefericit al partidei a marcat o altă capitulare emoțională a rusului Daniil Medvedev, care a aruncat mai multe rachete în tribune și a spart o alta până ce aceasta a fost sfărâmată în bucăți.

În imaginile transmisiunii în direct, soția lui Daniil Medvedev a fost filmată părăsind loja rușinată de comportamentul soțului său.

„Circul” făcut de Daniil Medvedev la New York vine la doar trei săptămâni după ce, în turneul ATP Masters 1000 de la Toronto, rusul a pierdut în fața australianului Alexei Popyrin și a părăsit suprafața de joc fără a-și mai lua geanta cu rachete.

În turneele de mare șlem din acest an, Daniil Medvedev a avut un palmares lamentabil, reușind o singură victorie, în Melbourne.

