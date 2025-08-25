Se fac patru ani de când Daniil Medvedev câștiga US Open 2021, unicul trofeu de mare șlem din palmaresul tenismenului rus.

A urmat o finală pierdută în 2023, iar, în acest an, prima eliminare în runda inaugurală a Openului American suferită în ultimii opt ani.

Tenisul, sport civilizat? Medvedev ține morțiș să demonstreze opusul

Medvedev a părăsit competiția nu înainte de a crea un haos nemaivăzut pe Stadionul Louis Armstrong, al doilea, ca mărime, al complexului de la Flushing Meadows.

Daniil Medvedev a pierdut în cinci seturi confruntarea cu francezul Benjamin Bonzi, scor 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4, după trei ore și patruzeci și cinci de minute, dar a iscat un scandal monstruos atunci când Bonzi a avut minge de meci, în setul al treilea.

În acel moment, un fotograf a pătruns în zona destinată, pe marginea terenului, tocmai la mingea de meci procurată de adversarul său.

Medvedev s-a scandalizat instant, a cerut susținerea vocală a publicului și s-a dus țintă către arbitrul de scaun, Greg Allensworth, din SUA.

„Vrea să meargă acasă, fraților. Nu îi place aici. E plătit per meci, nu per oră. Ce a spus Reilly Opelka? Ce a spus Reilly Opelka?” a strigat cu toată forța Medvedev, făcând referire la un incident în care tenismenul american l-a catalogat pe Allensworth „cel mai slab arbitru din ATP.”

Surprinzător, momentul s-a întors în favoarea lui Medvedev, care a reușit să egaleze de la 0-2 la seturi, însă jucătorul din Hexagon s-a regrupat la timp și a fost mai puternic în manșa decisivă.

