Înfrângerea contra Columbiei a dus la demisia lui Queiroz

Colaborarea dintre Carlos Queiroz și Federația de Fotbal din Ghana a luat sfârșit, după eliminarea naționalei africane în "16"-mile de finală ale CM 2026, după 0-1 contra Columbiei. Lusitanul preluase funcția în aprilie 2026, când l-a înlocuit pe Otto Addo, cel care reușise calificarea la turneul final (a câștigat Grupa I din preliminariile africane), dar fusese concediat cu doar 72 de zile înaintea începerii competiției.

Queiroz a stat în funcție doar trei luni și a bifat doar cinci partide, respectiv amicalul cu Țara Galilor (1-1) și meciurile oficiale cu Panama (1-0), Anglia (0-0), Croația (1-2) și Columbia (0-1).

Momentan, postul de selecționer al "Black Stars" va fi ocupat de interimarul John Paintsil (45 de ani / fost jucător la West Ham, Fulham, Leicester, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv), care va fi ajutat de antrenorii secunzi Roger De Sa, Daniel Gaspar și Fatau Dauda. Toți au făcut parte din staff-ul lui Queiroz.

Carlos Queiroz a pregătit zece echipe naționale

Carlos Queiroz (73 de ani) este născut la Angoche (Mozambic) și a jucat ca portar la Ferroviario de Nampula (1968-1974). După izbucnirea războiului din Mozambic și expulzarea a aproape 250.000 de cetățeni portughezi de către generalul Armando Guebuza, familia sa s-a refugiat în Europa, iar Queiroz a absolvit Universidade de Lisboa.

Ulterior, a intrat în antrenorat și a fost prima dată antrenor secund la Estoril-Praia. A lucrat apoi la Portugalia U20 (1989-1991), Portugalia (1991-1993, 2008-2010), Sporting Lisabona (1993-1996), NY/NJ MetroStars (1996), Nagoya Grampus Eight (1996-1997), Emiratele Arabe Unite (1998-1999), Africa de Sud (2000-2002), Manchester United (2002-2003, 2004-2008 / secundul lui Alex Ferguson), Real Madrid (2003-2004), Iran (2011-2019, 2022), Columbia (2019-2020), Egipt (2021-2022), Qatar (2023), Oman (2025-2026) și Ghana (2026).

În palmaresul său cu echipele de club se găsesc Premier League (2002-2003, 2006-2007, 2007-2008), Champions League (2007-2008), Taca de Portugal (1994-1995), Supertaca Candido de Oliveira (1995), Sanwa Bank Cup (1996) și Supercopa de Espana (2003), iar cu echipele naționale a antrenat la cinci ediții consecutive de Cupă Mondială și a bifat o finală de Africa Cup of Nations (2021) și un loc trei la Arabian Gulf Cup (1998).

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