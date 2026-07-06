Stipe Vucur (34 de ani), fundașul central adus la FCSB în vara lui 2021 la recomandarea impresarului Florin Vulturar, cumătrul lui Gigi Becali, și-a găsit o nouă echipă după aproape un an de pauză.
Austriacul cu origini croate a semnat cu Eugendorf, formație care evoluează în liga a patra din Austria.
Transferul a fost oficializat pe 1 iulie, iar noul său club l-a prezentat drept un jucător cu experiență importantă în fotbalul european.
„Suntem încântați să îl primim pe Stipe Vucur. Este un fundaș central cu multă experiență, care a evoluat la cluburi precum Wacker Innsbruck, Erzgebirge Aue, Kaiserslautern și Hajduk Split. Cu aproape doi metri înălțime, va aduce stabilitate, personalitate și experiență în defensiva noastră. Bun venit!”, au transmis austriecii.
Stipe Vucur a rezistat doar 59 de zile la FCSB
Vucur a ajuns la FCSB în iunie 2021, liber de contract de la Hallescher FC, echipă din liga a treia germană. A bifat doar trei meciuri oficiale și a rezistat numai 59 de zile la clubul bucureștean.
Eliminarea din Conference League cu Șahtior Karagandy i-a fost fatală. După acel meci, Gigi Becali l-a criticat public pentru greșeala de la golul primit.
„Vlad a dat un assist, și unul Vucur. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Cum să iei golul ăsta?”, declara atunci patronul FCSB. Ulterior, contractul i-a fost reziliat.
Mihai Stoica l-a desființat
La un an după plecarea fundașului, Mihai Stoica a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Vucur.
„Cam așa era Stipe Vucur, care a luat 80.000 de euro ca să plece. Dacă Vucur avea discernământ și își cunoștea valoarea, îi spunea impresarului: «Dom'ne, sunt jucător de liga a treia, nu am ce căuta acolo»”, spunea oficialul FCSB.
După despărțirea de FCSB, Stipe Vucur a semnat cu Zalgiris Vilnius, apoi a evoluat pentru FK Liepaja, Siroki Brijeg și Hapoel Acre. În septembrie 2025 a rămas liber de contract, iar aproape un an mai târziu a semnat cu Eugendorf.
Noua sa echipă a încheiat sezonul trecut pe locul 8 în liga a patra din Austria, cu 43 de puncte, după 13 victorii, patru remize și 13 înfrângeri.