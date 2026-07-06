OFICIAL Uriașul de aproape doi metri adus de cumătrul lui Gigi Becali la FCSB a schimbat echipa: „Bun venit!”

Uriașul de aproape doi metri adus de cumătrul lui Gigi Becali la FCSB a schimbat echipa: „Bun venit!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Apărătorul central a evoluat doar trei partide la clubul lui Gigi Becali.

TAGS:
EugendorfStipe VucurGigi BecaliFlorin VulturarFCSB
Din articol

Stipe Vucur (34 de ani), fundașul central adus la FCSB în vara lui 2021 la recomandarea impresarului Florin Vulturar, cumătrul lui Gigi Becali, și-a găsit o nouă echipă după aproape un an de pauză.

Austriacul cu origini croate a semnat cu Eugendorf, formație care evoluează în liga a patra din Austria.

Transferul a fost oficializat pe 1 iulie, iar noul său club l-a prezentat drept un jucător cu experiență importantă în fotbalul european.

„Suntem încântați să îl primim pe Stipe Vucur. Este un fundaș central cu multă experiență, care a evoluat la cluburi precum Wacker Innsbruck, Erzgebirge Aue, Kaiserslautern și Hajduk Split. Cu aproape doi metri înălțime, va aduce stabilitate, personalitate și experiență în defensiva noastră. Bun venit!”, au transmis austriecii.

Stipe Vucur a rezistat doar 59 de zile la FCSB

Vucur a ajuns la FCSB în iunie 2021, liber de contract de la Hallescher FC, echipă din liga a treia germană. A bifat doar trei meciuri oficiale și a rezistat numai 59 de zile la clubul bucureștean.

Eliminarea din Conference League cu Șahtior Karagandy i-a fost fatală. După acel meci, Gigi Becali l-a criticat public pentru greșeala de la golul primit.

„Vlad a dat un assist, și unul Vucur. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Cum să iei golul ăsta?”, declara atunci patronul FCSB. Ulterior, contractul i-a fost reziliat.

Mihai Stoica l-a desființat

La un an după plecarea fundașului, Mihai Stoica a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Vucur.

„Cam așa era Stipe Vucur, care a luat 80.000 de euro ca să plece. Dacă Vucur avea discernământ și își cunoștea valoarea, îi spunea impresarului: «Dom'ne, sunt jucător de liga a treia, nu am ce căuta acolo»”, spunea oficialul FCSB.

După despărțirea de FCSB, Stipe Vucur a semnat cu Zalgiris Vilnius, apoi a evoluat pentru FK Liepaja, Siroki Brijeg și Hapoel Acre. În septembrie 2025 a rămas liber de contract, iar aproape un an mai târziu a semnat cu Eugendorf.

Noua sa echipă a încheiat sezonul trecut pe locul 8 în liga a patra din Austria, cu 43 de puncte, după 13 victorii, patru remize și 13 înfrângeri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Un tratament primit la Sunderland i-a dat lui Costel Pantilimon ideea unui business de succes în România
Un tratament primit la Sunderland i-a dat lui Costel Pantilimon ideea unui business de succes în România
Mesajul postat de Erling Haaland după ce Norvegia a eliminat Brazilia de la Mondial
Mesajul postat de Erling Haaland după ce Norvegia a eliminat Brazilia de la Mondial
Sfârșit de drum pentru multe vedete ale Braziliei. Pentru cine ar putea să fi fost ultimul meci înfrângerea cu Norvegia
Sfârșit de drum pentru multe vedete ale Braziliei. Pentru cine ar putea să fi fost ultimul meci înfrângerea cu Norvegia
ULTIMELE STIRI
UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”
UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”
PORTRET | Cine este Ørjan Nyland, „zidul” norvegian care a eliminat-o pe Brazilia de la Mondial
PORTRET | Cine este Ørjan Nyland, „zidul” norvegian care a eliminat-o pe Brazilia de la Mondial
„Robotul de serviciu” cu 48 de ași, dar și un punct de neuitat la Wimbledon: a îmbrățișat pământul și a câștigat
„Robotul de serviciu” cu 48 de ași, dar și un punct de neuitat la Wimbledon: a îmbrățișat pământul și a câștigat
Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru
Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru
Tottenham și-a prezentat transferul de 115.000.000 de euro: „Sunt foarte fericit că sunt aici”
Tottenham și-a prezentat transferul de 115.000.000 de euro: „Sunt foarte fericit că sunt aici”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii



Recomandarile redactiei
PORTRET | Cine este Ørjan Nyland, „zidul” norvegian care a eliminat-o pe Brazilia de la Mondial
PORTRET | Cine este Ørjan Nyland, „zidul” norvegian care a eliminat-o pe Brazilia de la Mondial
UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”
UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”
Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru
Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru
Tottenham și-a prezentat transferul de 115.000.000 de euro: „Sunt foarte fericit că sunt aici”
Tottenham și-a prezentat transferul de 115.000.000 de euro: „Sunt foarte fericit că sunt aici”
Cum l-au poreclit belgienii pe Darius Olaru după ce Union SG a zdrobit-o pe FCSB cu 4-0
Cum l-au poreclit belgienii pe Darius Olaru după ce Union SG a zdrobit-o pe FCSB cu 4-0
Alte subiecte de interes
Unde a ajuns să joace uriașul umilit de Mihai Stoica și dat afară de Gigi Becali după 59 de zile la FCSB
Unde a ajuns să joace uriașul umilit de Mihai Stoica și dat afară de Gigi Becali după 59 de zile la FCSB
„Asta spune multe!” Jucătorul dat afară de Gigi Becali după doar trei meciuri a rămas iar fără echipă
„Asta spune multe!” Jucătorul dat afară de Gigi Becali după doar trei meciuri a rămas iar fără echipă
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Reacție în cazul jucătorului de la FCSB ”făcut praf”: ”Lumea nu înțelegea”
Reacție în cazul jucătorului de la FCSB ”făcut praf”: ”Lumea nu înțelegea” 
Impresarul confirmă! David Ankeye ar putea ajunge la FCSB
Impresarul confirmă! David Ankeye ar putea ajunge la FCSB
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!