Stipe Vucur (34 de ani), fundașul central adus la FCSB în vara lui 2021 la recomandarea impresarului Florin Vulturar, cumătrul lui Gigi Becali, și-a găsit o nouă echipă după aproape un an de pauză.

Austriacul cu origini croate a semnat cu Eugendorf, formație care evoluează în liga a patra din Austria.

Transferul a fost oficializat pe 1 iulie, iar noul său club l-a prezentat drept un jucător cu experiență importantă în fotbalul european.

„Suntem încântați să îl primim pe Stipe Vucur. Este un fundaș central cu multă experiență, care a evoluat la cluburi precum Wacker Innsbruck, Erzgebirge Aue, Kaiserslautern și Hajduk Split. Cu aproape doi metri înălțime, va aduce stabilitate, personalitate și experiență în defensiva noastră. Bun venit!”, au transmis austriecii.