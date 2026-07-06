Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru

După ce l-a cedat pe Darius Olaru la Union SG, fosta campioană a României s-ar putea despărți de un alt fotbalist de bază în perioada de mercato curentă. Mihai Lixandru, fotbalist în vârstă de 25 de ani, atrage în continuare atenția cluburilor de peste hotare, iar o nouă formație și-a manifestat oficial intenția de a obține semnătura sa.

Posibil gol în linia mediană a roș-albaștrilor

Cisotti a subliniat greutatea unei eventuale plecări a lui Lixandru în contextul actual. Mijlocașul a evidențiat calitățile fotbalistului în vârstă de 25 de ani și capacitatea acestuia de a face față la un nivel superior.

„Dacă pleacă, e o pierdere mare pentru noi și pentru vestiar. E un om foarte bun și știe fotbal, un jucător foarte bun, cu experiență în SuperLiga. E o mare pierdere, dar mă bucur pentru el. Va fi o provocare frumoasă pentru el și cu siguranță o să fie pregătit. E un om foarte inteligent și pregătit”, a spus Cisotti.