Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru

Încă o plecare de la FCSB!? Cum a reacționat vestiarul după despărțirea de Darius Olaru Fotbal intern
SPORT.RO
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Mijlocașul Juri Cisotti a analizat plecările din tabăra roș-albastră.

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Juri CisottiFCSBDarius Olarumihai lixandru
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După ce l-a cedat pe Darius Olaru la Union SG, fosta campioană a României s-ar putea despărți de un alt fotbalist de bază în perioada de mercato curentă. Mihai Lixandru, fotbalist în vârstă de 25 de ani, atrage în continuare atenția cluburilor de peste hotare, iar o nouă formație și-a manifestat oficial intenția de a obține semnătura sa.

Posibil gol în linia mediană a roș-albaștrilor

Cisotti a subliniat greutatea unei eventuale plecări a lui Lixandru în contextul actual. Mijlocașul a evidențiat calitățile fotbalistului în vârstă de 25 de ani și capacitatea acestuia de a face față la un nivel superior.

„Dacă pleacă, e o pierdere mare pentru noi și pentru vestiar. E un om foarte bun și știe fotbal, un jucător foarte bun, cu experiență în SuperLiga. E o mare pierdere, dar mă bucur pentru el. Va fi o provocare frumoasă pentru el și cu siguranță o să fie pregătit. E un om foarte inteligent și pregătit”, a spus Cisotti.

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Mesaj direct pentru Darius Olaru

Cisotti a vorbit și despre transferul lui Darius Olaru la gruparea belgiană Union Saint-Gilloise, tranzacție deja parafată. Jucătorul FCSB-ului a oferit detalii despre modul în care vestiarul a primit această schimbare.

„E mai bine când joacă în echipa ta, dar mă bucur că l-am văzut fericit și liniștit. Sper să fie cel mai bun în viitor, să facă ce a făcut în România și la ei”, a transmis fotbalistul.

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