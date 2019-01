Anuntul definitiv facut de Wanda Nara! Ce se intampla cu transferul lui Icardi: "Lucrurile sunt clare!"

Sotia si agentul jucatorului a clarificat situatia.

Dorit de cluburi importante din Europa precum Real Madrid, Barca, PSG sau Manchester United, Mauro Icardi va ramane la Inter Milano! Actuala sa intelegere expira in 2021, insa cele doua parti sunt aproape de a ajunge la un acord pentru un nou contract.

Wanda Nara, cea care este atat sotia lui Icardi, cat si agentul sau, a facut anuntul: "Vom semna noua intelegere, va fi un nou contract, nu va faceti griji. Nu exista distanta (intre ce cere Icardi si ce ofera Inter), nu sunt probleme. Desigur ca Inter vrea sa-l pastreze pe Icardi" a spus Nara in emisiunea Striscia La Notizia de pe Canale 5.

Icardi a marcat de 9 ori in Serie A in acest sezon si de 14 ori in toate competitiile. Icardi are peste 100 de goluri pentru Inter in Serie A de la transferul de la Sampdoria din 2013.