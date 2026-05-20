Declan Rice, reacție-fulger după ce a devenit campion cu Arsenal: ”V-am spus-o tuturor”

A fost nebunie în nordul Londrei. Atât fanii lui Arsenal, cât și jucătorii, au urmărit cu sufletul la gură meciul dintre Bournemouth și Manchester City, iar deznodământul a fost unul fericit.

Declan Rice a reacționat după ce Arsenal a câștigat titlul

Declan Rice (27 de ani) a fost printre primii jucători care au reacționat pe rețelele de socializare după ce Arsenal a devenit matematic campioană. Mijlocașul englez, unul dintre cei mai importanți oameni ai londonezilor în ultimele două sezoane, a transmis un mesaj scurt, alături de o fotografie cu colegii săi.

”V-am spus-o tuturor, s-a terminat”, a scris Rice, pe rețelele de socializare.