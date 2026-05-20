Declan Rice, reacție-fulger după ce a devenit campion cu Arsenal: ”V-am spus-o tuturor”

Arsenal este noua campioană din Premier League, după ce Manchester City s-a încurcat pe terenul celor de la Bournemouth, scor 1-1, astfel că nu mai poate recupera distanța de patru puncte, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

A fost nebunie în nordul Londrei. Atât fanii lui Arsenal, cât și jucătorii, au urmărit cu sufletul la gură meciul dintre Bournemouth și Manchester City, iar deznodământul a fost unul fericit.

Declan Rice a reacționat după ce Arsenal a câștigat titlul

Declan Rice (27 de ani) a fost printre primii jucători care au reacționat pe rețelele de socializare după ce Arsenal a devenit matematic campioană. Mijlocașul englez, unul dintre cei mai importanți oameni ai londonezilor în ultimele două sezoane, a transmis un mesaj scurt, alături de o fotografie cu colegii săi.

”V-am spus-o tuturor, s-a terminat”, a scris Rice, pe rețelele de socializare.

În acest sezon, Declan Rice a evoluat în 54 de partide pentru cei de la Arsenal, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte 11 pase decisive.

După ce a câștigat Premier League după o pauză de 22 de ani, Arsenal mai are o miză importantă pentru acest final de sezon. Va juca finala Champions League în compania celor de la PSG, la Budapesta, pe 30 mai.

Arsenal e campioană după 22 de ani

Titlul câștigat de echipa lui Mikel Arteta a fost așteptat de fanii de pe Emirates, în contextul în care Arsenal a încheiat pe locul doi în ultimele trei sezoane din Premier League, iar în ultima parte a acestui an a părut că Manchester City revine în forță și le pune probleme serioase ”tunarilor”.

Arsenal și-a adjudecat campionatul pe care l-a dominat de la început și până la sfârșit. Este al 14-lea titlu din istoria clubului, londonezii fiind pe locul trei în topul celor mai titrate cluburi din Premier League, în spatele rivalelor Manchester United și Liverpool, care au câte 20. Manchester City, echipa care a dominat în ultimii ani fotbalul englez, este a patra, cu zece trofee (șase câștigate cu Pep Guardiola).

  • Astfel, meciul din ultima etapă din Premier Legaue, cu Crystal Palace, nu va conta în economia clasamentului final, dar va marca un moment istoric: Arsenal va primi trofeul de campioană, iar totul poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, LIVE pe VOYO.
