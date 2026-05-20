Arsenal este noua campioană a Angliei, după ce a profitat de remiza înregistrată de Manchester City cu Bournemouth, 1-1 în penultima rundă din Premier League, LIVE pe VOYO.

Cu o etapă înainte de final, Arsenal are 82 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2, cu 77 de puncte.

Pentru echipa lui Mikel Arteta este al 14-lea titlu de campioană din istorie, precedentul fiind cel din sezonul 2003-2004.

Pregătită de Arsene Wenger și cu un Thierry Henry dezlănțuit, Arsenal devenea campioană neînvinsă în 2004

Atunci, trupa pregătită de Arsene Wenger a încheiat neînvinsă!

Mai jos, lotul de jucători folosit în sezonul istoric din Premier League:

Portari:

Jens Lehmann (38 de meciuri)

Fundași:

Kolo Toure (37 de meciuri / 1 gol)

Sol Campbell (35 / 1)

Ashley Cole (32)

Lauren (32)

Pascal Cygan (18)

Gael Clichy (12)

Martin Keown (10)

Justin Hoyte (1)

Mijlocași:

Robert Pires (36 / 14)

Gilberto Silva (32 / 4)

Freddie Ljungberg (30 / 4)

Edu (30 / 2)

Patrick Vieira (29 / 3)

Ray Parlour (25)

David Bentley (1)

Atacanți:

Thierry Henry (37 / 30)

Dennis Bergkamp (28 / 4)

Jose Antonio Reyes (13 / 2) - decedat în 2019 într-un accident de mașină

Sylvain Wiltord (12 / 3)

Nwankwo Kanu (10 / 1)

Jeremie Aladiere (10)

S-au mai aflat în lot fără să joace însă în Premier League:

Francis Jeffers, Giovanni van Bronckhorst, Stathis Tavlaridis, Michal Papadopulos, Graham Stack, Frank Simek, John Spicer, Jerome Thomas, Quincy Owusu-Abeyie, Ólafur Ingi Skúlason, Ryan Smith, Cesc Fabregas