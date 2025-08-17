Vârsta performanței, în sportul profesionist, a scăzut incredibil de mult! Confirmarea acestei situații o avem în foarte multe discipline.

Spre exemplu, în tenisul feminin, sunt puștoaice de 16-17 ani, care deja sunt în Top 100 mondial. Iar dacă ne uităm la fotbalul de nivel înalt, vedem că spaniolul Lamine Yamal (Barcelona) a câștigat Euro 2024 cu naționala țării sale, la... 16 ani.

În aceste condiții, sportivii trecuți de 30 de ani sunt deja considerați „bătrâni“. Iar în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, jucătorii din această categorie sunt o „specie“ pe cale de disparție.

James Milner, singurul veteran trimis pe teren, sâmbătă!

Ieri, runda inaugurală din Premier League a programat cinci meciuri. În toate aceste confruntări, a fost trimis pe teren un singur jucător de câmp, născut în anii ’80! Vorbim despre „dinozaurul“ James Milner (39 de ani).

Fostul star al lui Liverpool și City, ajuns acum la Brighton, a fost introdus pe teren, în minutul 88 al meciului Brighton – Fulham (1-1). De remarcat că 21% dintre jucătorii de câmp, care au fost folosiți în meciurile de ieri – 31 din 150 – nici măcar nu se născuseră, atunci când James Milner a debutat, în Premier League, în tricoul lui Leeds, în noiembrie 2002!

Mijlocaș sau fundaș de bandă de meserie, James Milner a avut și o carieră internațională importantă, adunând 61 de selecții și 1 gol pentru Anglia, între 2009-2016.

