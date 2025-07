Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Jordan Henderson a câștigat tot ce se putea la Liverpool, iar după 12 ani petrecuți pe Anfield, a făcut pasul în Arabia Saudită la Al Ettifaq.



Ulterior, Hendo a revenit în Europa la Ajax, în 2024, ca un an mai târziu să semneze liber de contract cu Brentford și să se întoarcă în Premier League, acasă.



Jordan Henderson, fostul căpitan de la Liverpool, a revenit în Premier League! Cu ce club a semnat: ”A fost o decizie ușoară”



Fostul căpitan de pe Anfield Road a remarcat că se simte entuziasmat să înceapă munca la Brentford, club pe care l-a admirat extrem de mult în ultimii ani.



”Sunt încântat că sunt aici; sunt foarte entuziasmat să încep și să mă pun pe treabă. Am admirat mereu acest club și ceea ce a realizat în ultimii ani, în special modul în care a crescut ca instituție.



Mi s-a spus cât de bine organizat și bine condus este clubul, este foarte orientat spre familie, ceea ce cred că este foarte important.



Când am vorbit cu Phil Giles, Lee Dykes și Keith, am avut pur și simplu un sentiment foarte bun în legătură cu tot. Din momentul în care am avut acea discuție, mi-a fost clar că vreau să vin aici și, în cele din urmă, a fost o decizie ușoară.



A fost un alt motiv important pentru care am vrut să vin și să încerc să ajut clubul să continue să progreseze”, a spus Jordan Henderson, pentru site-ul clubului.