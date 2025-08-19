A fost vândut de Liverpool și a decis să își "schimbe" numele. Cum se prezintă acum Ben Doak, noul jucător de la Bournemouth

A fost v&acirc;ndut de Liverpool și a decis să &icirc;și schimbe numele. Cum se prezintă acum Ben Doak, noul jucător de la Bournemouth Premier League
Ben Doak (19 ani), fotbalistul scoțian de la Liverpool, a fost transferat definitiv de Bournemouth, în cursul zilei de luni.

LiverpoolBournemouthGannon Doakben doak
Crescut în academia lui Liverpool după ce a fost cumpărat de la Celtic când avea 16 ani, Ben Doak a fost folosit în doar 10 meciuri ale primei echipe și a revenit în această vară după un împrumut de un sezon la Middlesbrough. Campioana Angliei a decis acum să îl cedeze definitiv la Bournemouth, una dintre rivalele din Premier League.

Ben Doak, vândut de Liverpool la Bournemouth, va evolua cu numele Gannon Doak pe tricou

Liverpool încasează 25 de milioane de lire sterline în schimbul lui Ben Doak, iar fotbalistul scoțian care evoluează pe postul de extremă dreapta a semnat un contract pe cinci sezoane cu Bournemouth.

Cunoscut drept Ben Doak în perioada petrecută la Liverpool, fotbalistul scoțian a decis să își schimbe numele de pe tricou în Gannok Doak. Presa britanică scrie că tânărul jucător și-a dorit să poarte numele de familie ale ambilor părinți.

Doak, care are deja 6 meciuri la naționala de seniori a Scoției, a avut evoluții bune în sezonul trecut la Middlesbrough, unde a fost împrumutat de Liverpool: 3 goluri și 7 pase decisive în 24 de partide din Championship.

"Mă bucur să fiu aici. Consider că este momentul potrivit pentru acest pas și văd transferul drept o oportunitate pentru a evolua constant la cel mai înalt nivel. Bournemouth joacă un fotbal frumos, rapid și cred că mi se potrivește. Nu aveam cum să refuz această șansă", a spus noul număr 11 din echipa lui Andoni Iraola.

VIDEO Bournemouth, eșec contra lui Liverpool în prima etapă din Premier League

În prima etapă din Premier League, Bournemouth a pierdut chiar pe terenul campioanei Liverpool, scor 2-4.

