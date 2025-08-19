Premier League continuă să reunească jucători din medii diverse. Înainte de începerea acestui sezon, campionatul englez a primit jucători de 126 de naţionalităţi diferite de la înfiinţarea PL în 1992. Un al 127-lea a fost adăugat acum la acest total, relatează The Times.



Sâmbătă, Sunderland l-a început pe mozambicanul Reinildo împotriva lui West Ham (3-0).



127 de țări au dat jucători în Premier League



Mozambic este a 34-a ţară africană reprezentată. 48 din cele 55 de ţări membre ale UEFA au trimis deja cel puţin un fotbalist în Premier League, faţă de 10/10 pentru Conmebol (America de Sud) şi 19/35 pentru Concacaf (America de Nord).



Aproximativ 13 ţări asiatice, Noua Zeelandă, Guadelupa şi Martinica completează tabloul.



În ultimii aproximativ zece ani, expansiunea a încetinit. În sezonul 2015-2016, trei ţări au descoperit campionatul englez prin Pedro Obiang din Guineea Ecuatorială, Bertrand Traoré din Burkina Faso şi kosovarul Bersant Celina.



De atunci, campionatul s-a deschis în medie unei ţări pe sezon: Armenia cu Henrikh Mkhitaryan, Bangladesh cu Hamza Choudhury, Filipine cu Neil Etheridge, Guatemala cu Nathaniel Mendez-Laing, Cuba cu Onel Hernandez, Tanzania cu Mbwana Samatta, Republica Dominicană cu Junior Firpo, Siria cu Mahmoud Dahoud, Irak cu Ali Al-Hamadi, Uzbekistan cu Abdukodir Khusanov şi, în sfârşit, Mozambic.



News.ro.

