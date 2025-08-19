VIDEO EXCLUSIV Premier League | Cele mai tari goluri din prima etapă. De la ”foarfeca” lui Richarlison, la cursa lui Semenyo care a neutralizat defensiva lui Liverpool

Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.

Premier Leagueetapa 1Voyo
Vineri a avut loc meciul inaugural al noului sezon din Premier League, Liverpool - Bournemouth, încheiat 4-2. A fost un adevărat thriller, cu șase goluri care mai de care.

Iar luni seară s-a închis prima rundă din eșalonul de elită al Angliei cu Leeds - Everton, de pe ”Elland Road”. Echipa pregătită de Daniel Farke s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Lukas Nmecha.

  • Liverpool - Bournemouth 4-2
  • Aston Villa - Newcastle 0-0
  • Tottenham - Burnley 3-0
  • Sunderland - West Ham 3-0
  • Brighton - Fulham 1-1
  • Wolves - Manchester City 0-4
  • Nottingham - Brentford 3-1
  • Chelsea - Crystal Palace - 0-0
  • Manchester United - Arsenal 0-1
  • Leeds - Everton 1-0

Următoarea etapă din Premier League începe vineri, 22 august, cu meciul dintre West Ham și Chelsea. Partida va fi în direct pe VOYO de la ora 22:00, dar va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

A doua rundă din primul eșalon al Angliei se încheie luni, 25 august, de la ora 22:00, cu meciul dintre Newcastle și Liverpool de pe ”St. James' Park”. 

  • Sâmbătă, 14:30: Manchester City - Tottenham
  • Sâmbătă, 17:00: Bournemouth - Wolves
  • Sâmbătă, 17:00: Brentford - Aston Villa
  • Sâmbătă, 17:00: Burnley - Sudnerland
  • Sâmbătă, 19:30: Arsenal - Leeds
  • Duminică, 16:00: Crystal Palace - Nottingham
  • Duminică, 16:00: Everton - Brighton
  • Duminică, 18:30: Fulham - Manchester United
