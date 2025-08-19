Vineri a avut loc meciul inaugural al noului sezon din Premier League, Liverpool - Bournemouth, încheiat 4-2. A fost un adevărat thriller, cu șase goluri care mai de care.



Iar luni seară s-a închis prima rundă din eșalonul de elită al Angliei cu Leeds - Everton, de pe ”Elland Road”. Echipa pregătită de Daniel Farke s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Lukas Nmecha.



Premier League | Cele mai tari goluri din prima etapă. De la ”foarfeca” lui Richarlison, la cursa lui Semenyo care a neutralizat defensiva lui Liverpool