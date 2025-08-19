Vineri a avut loc meciul inaugural al noului sezon din Premier League, Liverpool - Bournemouth, încheiat 4-2. A fost un adevărat thriller, cu șase goluri care mai de care.
Iar luni seară s-a închis prima rundă din eșalonul de elită al Angliei cu Leeds - Everton, de pe ”Elland Road”. Echipa pregătită de Daniel Farke s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Lukas Nmecha.
Premier League | Cele mai tari goluri din prima etapă. De la ”foarfeca” lui Richarlison, la cursa lui Semenyo care a neutralizat defensiva lui Liverpool
- Liverpool - Bournemouth 4-2
- Aston Villa - Newcastle 0-0
- Tottenham - Burnley 3-0
- Sunderland - West Ham 3-0
- Brighton - Fulham 1-1
- Wolves - Manchester City 0-4
- Nottingham - Brentford 3-1
- Chelsea - Crystal Palace - 0-0
- Manchester United - Arsenal 0-1
- Leeds - Everton 1-0
Următoarea etapă din Premier League începe vineri, 22 august, cu meciul dintre West Ham și Chelsea. Partida va fi în direct pe VOYO de la ora 22:00, dar va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
A doua rundă din primul eșalon al Angliei se încheie luni, 25 august, de la ora 22:00, cu meciul dintre Newcastle și Liverpool de pe ”St. James' Park”.
- Sâmbătă, 14:30: Manchester City - Tottenham
- Sâmbătă, 17:00: Bournemouth - Wolves
- Sâmbătă, 17:00: Brentford - Aston Villa
- Sâmbătă, 17:00: Burnley - Sudnerland
- Sâmbătă, 19:30: Arsenal - Leeds
- Duminică, 16:00: Crystal Palace - Nottingham
- Duminică, 16:00: Everton - Brighton
- Duminică, 18:30: Fulham - Manchester United