Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a oferit interviul exploziv. Ce a punctat Gary Neville

Fostul internațional englez, Gary Neville, de asemenea fost coleg la Manchester United cu Cristiano Ronaldo, de pe vremea când Sir Alex Ferguson era la cârma echipei, l-a tot criticat în utlima vreme pe starul portughez, iar CR7 nu s-a ferit să vorbească despre el în interviul exploziv oferit jurnalistului Piers Morgan.

Însă, Gary Neville a reacținoat după ce a apărut prima parte a interviului, evidențiind motivul pentru care Cristiano Ronaldo a decis să facă asemenea declarații despre toată lumea. Fostul jucător a precizat că nu își mai dorește să rămână la Manchester United și nu există nicio altă cale prin care să poată rupă contractul cu „diavolii roșii”.

„Nu, nu cred că își dorește să se întoarce. Nu ar fi făcut acest interviu dacă și-ar fi dorit să se întoarcă. Știa că o să atragă titluri și că-i va încheia cariera cu Manchester United. Mă întreb ce face clubul, pentru că realitate constă în faptul că trebuie să-i înceteze contractul sau vor deschide un precedent nou, iar toți jucătorii îi vor putea critica în viitor cu ușurință”, a precizat Gary Neville, potrivit Sky Sports.

Ce a spus Cristiano Ronaldo despre criticile primite în interviul cu Piers Morgan

„Presa vrea să mă pună pe prima pagină. Sunt obișnuit să fiu tratat așa. Am 37 de ani, am învățat multe lucruri. Apreciez că, atunci când am momente proaste, vezi cine îți este alături, cei care te critică cel mai mult.

Oamenii nu vor să vadă alți oameni care au succes. Încearcă doar să aducă negativitate. În ultimele patru-cinci luni sunt criticat tot mai mult de presă. Uneori nu înțeleg de ce. Chiar și presa portugheză mă critică foarte mult și nu înțeleg de ce”, a specificat CR7.

Cariera lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a evoluat pentru Sporting CP, Manchester United, Real Madrid și Juventus, iar acum este legitimat la „diavolii roșii”, după o absență de peste 10 ani din eșalonul de top al Angliei.

Starul portughez a înscris în toate competițiile, pentru toate cluburile la care a jucat, nu mai puțin de 701 goluri în 949 de apariții. Totodată, CR7 a pasat decisiv în 223 de situații, a primit șapte roșii și 120 de cartonașe galbene.