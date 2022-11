Manchester City îl contrazice pe Cristiano Ronaldo! Ce i-a deranjat pe șefii rivalei lui United

În perioada de mercato din 2021, când plecarea lui Ronaldo de la Juventus era iminentă, s-a vorbit foarte mult despre posibilitatea ca portughezul să ajungă sub comanda lui Pep Guardiola la Manchester City, doar că multiplul câștigător al Balonului de Aur a ales Manchester United, clubul alături de care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2007-2008.

Manchester City neagă că Ronaldo ar fi fost aproape de un transfer pe Etihad

Ronaldo a spus că a fost aproape de a semna cu rivala locală a lui United, lucru pe care oficialii campioanei Angliei îl neagă. Britanicii de la ESPN, care citează surse din cadrul clubului de pe Etihad, scriu că varianta expusă de ”CR7” în spațiul public este una ”falsă”.

Chiar și așa, se pare că șefii lui Manchester City s-au interesat la acea vreme despre situația lui Cristiano Ronaldo, dar nu s-a pus problema unui transfer, astfel că lusitanul nu a fost ”aproape” de a semna cu rivala lui United.

După interviul acordat lui Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a primit o amendă usturătoare și s-a zvonit că ar putea pleca liber de contract de la Manchester United, după Cupa Mondială din Qatar.

Ronaldo: "Am fost aproape de Manchester City"

"(n.r. - Cât de aproape ai fost de City vara trecută?) Sincer, am fost aproape. Și Guardiola a spus că a încercat din greu să mă aducă. S-a vorbit mult despre asta. Știți trecutul meu de la United ceea ce am făcut aici, sentimentele mele... ele au făcut diferența.

Și, desigur, Sir Alex Ferguson. Sir Alex a fost cheia atunci. A fost o decizie conștientă. Nu regret. Sir Alex Ferguson a fost cheia transferului. Am vorbit cu el. Mi-a zis că este imposibil ca eu să merg la Manchester City. Am zis 'OK, boss!'. A fost o decizie bună, o decizie conștientă", a spus Ronaldo.