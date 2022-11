Deși nu este un podium de modă, Cupa Mondială este, fără îndoială, cea mai mare scenă pe care brandurile de echipament sportiv își pot expune creațiile.

Iar la ediția din 2022 a Campionatului Mondial, echipamentele celor 32 de naționale sunt dintre cele mai diverse. De la tricouri realizate din plastic reciclat din oceane sau poliester reciclat, până la creaturi mitologice sau un echipament creat pentru a protesta față de organizatorii turneului, în Qatar, vom putea vedea de toate.

Mai jos sunt echipamentele celor 32 de naționale, aranjate în ordine alfabetică:

Echipamentul Angliei, realizat de Nike

Primul echipament al Angliei seamănă foarte mult cu tricourile purtate la Euro 1996. De remarcat lipsa culorii roșu de pe tricouri. Echipamentul de deplasare, în schimb, este un model retro, în culoarea roșie și cu celebrul guler polo.

Echipamentul Argentinei, realizat de Adidas

Ca și în cazul tricourilor anterioare, Adidas a ales să prezinte stema Argentinei și emblema Federației Argentiniene de Fotbal. Culorile alese sunt tradiționalele fungi albe și albastre. Echipamentul este realizat în proporție de 50% din plastic oceanic reciclat.

Echipamentul Arabiei Saudite, realizat de Nike

Versiunea pentru CM 2022 a echipamentului de deplasare a Arabiei Saudite este verde, cu un imprimeu grafic unic, sub forma unui mozaic despre care Nike spune că evocă „viteză și îndrăzneală”.

Echipamentul Australiei, realizat de Nike

Echipamentul principal al Australiei pentru CM 2022 este alcătuit din nuanțe de auriu, galben și verde, care fac referire la peisajul nisipos al ținutului australian, precum și la zonele umede și pădurile din mediul rural.

Pe piept, stema Commonwealth – unul dintre simbolurile națiunii oceanice – este încadrat de un emu și un cangur.

Echipamentul Belgiei, realizat de Adidas

Pe tricoul belgienilor, Adidas a ales să folosească flăcări roșii și aurii, o nouă interpretare a clasicului echipament cu imprimeu argyle negru, galben și roșu al echipei. Flăcările fac referire la porecla echipei belgiene, Diavolii Roșii.

Echipamentul Braziliei, realizat de Nike

Tricourile Braziliei sunt la fel de colorate și vibrante ca în edițiile anterioare. Pentru anul acesta, Nike a ales să imprime pe tricouri un jaguar, sau onça-pintada cum este numit în portugheză. Designerul a explicat că imprimeul reflectă faimosul „stil de joc” al Braziliei, de cinci ori câștigătoare a Cupei Mondiale.

Just seen this an its supposedly the leaked new kits for Brazil for the World Cup in Qatar and If its correct I will be buying them both because they look great .... ???????? ???????????? #6thStarOnItsWay @Suey1416 @brazilliant180 pic.twitter.com/jQYqwEP2DO — Craig Nealon (@carlos270286) August 29, 2022

Echipamentul Camerunului, realizat de One All Sports

Producătorul de îmbrăcăminte pentru sporturi cu motor, One All Sports a proiectat această cămașă ca un steag camerunez dezmembrat. Dungi verzi groase, în formă de evantai, care pornesc din centru, în timp ce benzi negre, galbene și roșii se aliniază cu mânecile.

Echipamentul Canadei, realizat de Nike

Canada este singura echipă Nike, care nu are un echipament nou pentru Qatar 2022. Echipamentul este același pe care naționala l-a purtat de-a lungul anului trecut.

Our New Canada national team FIFA World Cup Qatar 2022 Kit pic.twitter.com/VLngrrPyXU — JORGE RIBEIRO Aka Bigg Up player ????????⚽️ (@JorgeRi95156156) April 12, 2022

Echipamentul Costa Ricăi, realizat de New Balance

Jucătorii din Costa Rica – cunoscuți și sub numele de Los Ticos – vor purta un tricou roșu cu ornamente albastre realizate 100% din poliester reciclat și prelucrat cu o tehnologie specială New Balance, care este concepută pentru a-i ajuta pe jucători să-și mențină temperatura corpului confortabilă în ciuda climatului cald din Qatar.

Echipamentul Coreei de Sud, realizat de Nike

Dokkaebi – creaturi mitice din folclorul coreean – au fost punctul de plecare pentru echipamentul realizat de Nike pentru Republica Coreea.

„Planul de foc reprezintă mentalitatea înverșunată a unei națiuni mândre și este amplificat de un roșu global vibrant și de un grafic al mânecii cu dungi de tigru care reprezintă puterea”, a explicat designerul.

Echipamentul Croației, realizat de Nike

Ca și în cazul tricourilor de acasă din trecut, echipamentul Croației pentru Cupa Mondială este presărat cu pătrățele roșii și albe. Cu toate acestea, pentru CM 2022, Nike spune că a adus o abordare „modernă” a cămășii tradiționale.

Echipamentul Danemarcei, realizat de Hummel

Tricoul de acasă al Danemarcei este predominant roșu și în mod deliberat minimalist. Cu excepția câtorva dungi pe manșetă, toate celelalte inscripții sunt realizate în aceeași culoare pentru a nu ieși n evidență.

Hummel a proiectat echipamentul ca un protest față de evenimentul găzduit în Qatar și a dorit să reducă vizibilitatea tricourilor. „Am redus toate detaliile – inclusiv propriul nostru logo Hummel și chevronele – pentru că, deși iubim fotbalul și sentimentul de unitate pe care ni-l dă, nu dorim să fim vizibili în timpul unui turneu care a costat mii de vieți omenești”, au transmis reprezentanții Hummel.

Al doilea echipament al danezilor, cel de deplasare, urma să fie negru, dar cu puțin înainte de debutul turneului final, FIFA a interzis Federației Daneze să-l folosească.

"Denmark will wear 'toned down' shirts for the World Cup to protest against hosts Qatar, with kit provider Hummel designing a third, all-black kit, to represent the 'colour of mourning'."???? pic.twitter.com/Dc4Teyaf7x — jason (@lakesidephyserg) November 14, 2022

Echipamentul Ecuadorului, realizat de Marathon

Echipamentul naționalei Ecuadorului este realizat de o companie locală, care a dorit să celebreze steagul țării. Pe spatele tricoului este imprimată o hartă a țării sud-americane.

Pe tivul interior este scris cuvântul „Ecuador” în șase limbi diferite.

Echipamentul Elveției, realizat de Puma

Echipamentul de acasă al elvețienilor are o paletă de culori cu efect ombre în degrade, cu un top alb care se estompează treptat în gri în talie.

În zona pieptului de află o bandă roșie groasă și o cruce cu margini albe care amintește de steagul țării, în timp ce mânecile au manșete neobișnuite din plasă.

Stand for Suisse ???????? The 2022 @nati_sfv_asf Away kit, out now. pic.twitter.com/KEM3u9xwz0 — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Echipamentul Franței, realizat de Nike

Echipamentul Nike pentru campionii mondial en-titre, Franța, are la bază istoria țării și viitorul acesteia. Chitul pentru meciurile din deplasare este împodobit cu grafice cu frunze de stejar și ramuri de măslin care reprezintă puterea, solidaritatea și pacea.

Keeping the drive alive. Gear up with @fff and Nike FChttps://t.co/218D7m3cTx pic.twitter.com/Xd6GDcjU37 — Nike Football (@nikefootball) September 22, 2022

Echipamentul Germaniei, realizat de Adidas

Inspirându-se din primul echipament purtat de Germania la un campionat mondial, Adidas a păstrat dunga neagră de pe mijlocul tricoului și a adăugat sigla naționale într-o insignă aurie în mijlocul pieptului.

Echipamentul Ghanei, realizat de Puma

Ghana va juca într-un echipament impresionant, conceput de Puma pentru a reflecta mândria Ghanei. Tricoul este roşu, iar în mijloc este un grafic care reinterpretează steagul național și încorporează modele textile tradiționale din Ghana.

Steaua Neagră a Ghanei și cuvântul „Ghana” scris tot cu negru sunt vizibile pe piept.

Bold meets proud ???????? The 2022 @ghanafaofficial Away kit, out now. pic.twitter.com/wkVNd508Ok — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Echipamentul Iranului, realizat de Majid

Tricoul realizat de Majid pentru naționala Iranului are un design simplu, alb, fiind ornamentat cu culorile drapelului Iranului pe guler și manșete. Mânecile raglan au pete gri imprimate peste tot.

Echipamentul Japoniei, realizat de Adidas

Fabricat de Adidas, echipamentul de acasă alb-albastru al Japoniei este inspirat de arata origami. Modelul este imprimat pe tot tricoul, iar designerii au spus că reprezintă libertatea de expresie.

Echipamentul Mexicului, realizat de Adidas

În echipamentul pentru CM 2022, Adidas a ales să facă referire la civilizațiile antice și arta mixtecă, folosind diferite linii. Ascunse printre vârtejuri sunt simboluri precum figura legendară Quetzalcoatl – un zeu aztec care ia forma unui șarpe cu pene.

Echipamentul Marocului, realizat de Puma

La fel ca multe dintre cămășile purtate în Qatar, trusa Marocului încorporează culorile drapelului țării cu linii roșii și verzi. Cămașa albă este decorată cu elemente grafice care amintesc de mozaicurile tradiționale marocane, în timp ce emblema echipei este poziționată în mijloc.

It’s in the details ???????? The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Echipamentul Olandei, realizat de Nike

Tricoul portocaliu strălucitor este o variantă extravagantă a echipamentului tradițional din Țările de Jos și este concepută pentru a evoca coama unui leu, simbolul istoric al țării.

Echipamentul Poloniei, realizat de Nike

Echipamentul pentru meciurile de pe teren propriu al Poloniei a fost inspirat de elementele de pe stema țării, cu grafica pe mâneci reprezentând cuibul și penele unui vultur alb.

Setul este alcătuit din culorile naționale ale Poloniei, care celebrează pacea și onoarea.

https://res.sport.ro/assets/sport/2022/11/17/image_galleries/765886/cum-arata-echipamentele-de-la-cupa-mondiala-2022-simbolurile-alese-de-fiecare-tara-in-parte_7.jpg

Echipamentul Portugaliei, realizat de Nike

Echipamentul Portugaliei prezintă culori bloc de roșu piperat și verde pădure. Mândria națională este reprezentată prin stema Federației Portugheze de Fotbal, care este poziționată pe partea stângă.

Setul de deplasare are o bază de culoare albă, care este menită să iasă în evidență față de marea de concurenți.

The next chapter starts today. Gear up with @selecaoportugal and Nike FC.https://t.co/FPuRRk51ZD pic.twitter.com/znYcLlDvYu — Nike Football (@nikefootball) September 24, 2022

Echipamentul Qatarului, realizat de Nike

Tricoul de acasă al națiunii gazdă are un design simplu, cu modele triunghiulare albe care împodobesc mânecile și o bază maro simplă, care reflectă steagul Qatarului.

Echipa, care este singura națiune care își face debutul în turneu în acest an, are un echipament de deplasare ceva mai aventuros, cu perle imprimate pe un fundal alb. Pe măsură ce jucătorii din Qatar aleargă pe teren, echipamentul este menit să semene cu o furtună de nisip la soare.

Echipamentul Senegalului, realizat de Puma

Senegal, deținătoarea Cupei Africii, va purta un echipament verde realizat de Puma, care se bazează pe porecla echipei, ”Leii”.

Steagul național, emblema federației și cuvintele ”Les Lions” stau alături de imaginea unui leu, semnificând curajul.

Lions of Teranga ???????? The 2022 @Fsfofficielle Away kit, out now. pic.twitter.com/FGLYxt44j1 — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Echipamentul Serbiei, realizat de Puma

Echipa Serbiei va purta un tricou alb, cu accente aurii în zona pieptului, iar numerele sunt scrise cu albastru. Pe piept este imprimată și stema unui vultur bicefalic.

The Eagles have landed ???????? The 2022 @FSSrbije Away kit, out now. pic.twitter.com/E8Dwn3Yemc — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Echipamentul Spaniei, realizat de Adidas

Echipamentul pentru teren propriu al Spaniei este aproape în întregime roșu intens, având galben și negru în zona decolteului în V. Cele trei dungi ale brandului Adidas se află pe mâneci.

Tricoul de deplasare are o grafică ondulată, care se inspiră din logo-ul țării din 1982, când Spania a găzduit ultima dată cel mai mare turneu de fotbal din lume.

????| Jordi Alba and Ferran Torres with the Spain home and away kit for the 2022 World Cup in Qatar. #ESP ???????? pic.twitter.com/uodOwQMXZk — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 29, 2022

Echipamentul Tunisiei, realizat de Kappa

Jucătorii tunisieni vor fi îmbrăcați în tricouri albe cu căptușeală roșie care face referire la istoria și moştenirea naţiunii africane. Designul fundalului se bazează pe armura purtată de vechii soldați ai imperiului cartaginez.

???????????? ????????????????????????????: Tunisia home & away kits ???????? The Eagles of Carthage will make their 6th appearance at the FIFA World Cup™ this November in Qatar. ???? https://t.co/pLH0cSyCP7 pic.twitter.com/X8csu7Fc3r — World Soccer Shop (@WrldSoccerShop) October 6, 2022

Echipamentul Țării Galilor, realizat de Adidas

Tricoul de acasă al galezilor are un design simplu, cu o culoare de bază roșie și trei dungi albe pe umeri.

Gulerul rotund are o bordură verde și albă care merge, de asemenea, în lateral până la axile. Insigna Asociației de Fotbal din Țara Galilor își ia locul în partea stângă a pieptului.

“The Dragon on my shirt is all I need.” ????????????????????????????❤️???? The new @adidasfootball Cymru World Cup kit is available now in store and online at @JDOfficial! Gorau Chwarae Cyd Chwarae#TogetherStronger pic.twitter.com/REAkdLpjeM — Wales ???????????????????????????? (@Cymru) September 15, 2022

Echipamentul Uruguayului, realizat de Puma

Echipamentul alb de deplasare al Uruguayului pentru Cupa Mondială 2022 poartă dungi albastre deschise care se întind vertical pe mijloc, cu emblema federației și steagul național în centru.

Descris de Puma ca fiind „o abordare proaspătă și neînfricată a identității echipei naționale”, tricoul are scris Uruguay pe piept, cu litere cursive.

La Celeste in a fresh take ???????? The 2022 @AUFOficial Away kit, out now. pic.twitter.com/eAAeaydz2w — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Echipamentul Statelor Unite, realizat de Nike

Pentru echipamentele SUA, marca americană de îmbrăcăminte sportivă Nike s-a uitat la alte sporturi naționale populare, cum ar fi hochei și baschetul.

Tricoul pentru meciurile de acasă este alb și are modelul unui tricou de hochei și semne duble pe mâneci care arată similar cu cele văzute pe echipamentele de fotbal american. Benzi de roșu și alb înconjoară fiecare mânecă.

Echipamentul de deplasare are un model ceva mai vibrant, menit să celebreze diversitatea și tinerețea.