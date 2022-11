CR7 a revenit la Manchester United în vara anului 2021, după o perioadă de trei ani petrecută la Juventus și după nouă ani petrecuți la Real Madrid. Starul portughez a fost achiziționat pentru 17 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 45 milioane. Acum, atacantul valorează doar 20 milioane, conform Transfermarkt.

În momentul în care a semnat cu „diavolii roșii”, Cristiano Ronaldo a spus în interviul exploziv oferit jurnalistului Piers Morgan că a fost aproape de a ajunge la rivala din oraș, Manchester City, însă omul care a stat în spatele deciziei de a reveni la trupa unde și-a făcut un nume a fost nimeni altul decât Sir Alex Fergusos.

„(n.r. -Cât de aproape ai fost de City vara trecută?) Sincer, am fost aproape. Și Guardiola a spus că a încercat din greu să mă aducă. S-a vorbit mult despre asta. Știți trecutul meu de la United ceea ce am făcut aici, sentimentele mele... ele au făcut diferența.

Și, desigur, Sir Alex Ferguson. Sir Alex a fost cheia atunci. A fost o decizie conștientă. Nu regret. Sir Alex Ferguson a fost cheia transferului. Am vorbit cu el. Mi-a zis că este imposibil ca eu să merg la Manchester City. Am zis 'OK, boss!'. A fost o decizie bună, o decizie conștientă”, a spus Cristiano Ronaldo.

Cariera lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a evoluat pentru Sporting CP, Manchester United, Real Madrid și Juventus, iar acum este legitimat la „diavolii roșii”, după o absență de peste 10 ani din eșalonul de top al Angliei.

Starul portughez a înscris în toate competițiile, pentru toate cluburile la care a jucat, nu mai puțin de 701 goluri în 949 de apariții. Totodată, CR7 a pasat decisiv în 223 de situații, a primit șapte roșii și 120 de cartonașe galbene.