Momente impresionante înainte de startul derby-ului din Manchester. Zinchenko a izbucnit în lacrimi 

După victoria celor de la Liverpool, formația antrenată de Pep Guardiola avea nevoie de o victorie pentru a își consolida poziția de lider în Premier League.

Înaintea fluierului de start de pe stadionul Etihad, suporterii prezenți la meci, împreună cu jucătorii celor două formații și cei din staff au ținut câteva momente de aplauze în semn de susținere pentru poporul ucrainean, aflat în război după ce a fost atacat de Rusia.

Aflat pe banca de rezerve, Zinchenko nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Applause all around the Etihad stadium as Manchester City and Manchester United unite to support the people of Ukraine. pic.twitter.com/ro4uodOHv5